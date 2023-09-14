До середины октября мест нигде нет, и всё так же дорого. В Сочи идет бархатный сезон, расскажем, сколько стоит отдых в сентябре

Что с ценами?

Цены в Сочи сегодня — на разные кошельки и состояния. Санаторий «Актер» в центре Сочи, на территории есть крытый бассейн с морской водой. Цена за сутки — от 5000 рублей.



Гранд-отель «Жемчужина», открытый бассейн с морской водой, стоимость номера — от 5 800 в сутки. Правда недавно жительница Читы судилась с гостиницей, в том числе из-за того что бассейн был грязным и не соответствовал санитарным нормам, и выиграла суды. Возможно, после этого недочеты устранили.

Гостиница «Чеботарев» на Виноградной, небольшой бассейн с морской водой на территории, цена проживания — 9800 рублей в сутки.