До середины октября мест нигде нет, и всё так же дорого. В Сочи идет бархатный сезон, расскажем, сколько стоит отдых в сентябре

В Сочи официально начался бархатный сезон — это подтвердили синоптики. Установилась комфортная погода, изнуряющая летняя жара отступила, температура воды и воздуха сравнялась и составляет
Те, кто планировали отпуск на сентябрь, несомненно, выиграли. Единственная проблема — это частые для этого время года грозы и смерчи. С начала сентября штормовое предупреждение объявляли уже несколько раз. Чтобы не сидеть у моря в ожидании погоды, туроператоры советуют бронировать отели, где есть бассейны с морской водой. Всё об отдыхе в сентябре в Сочи — в материале журналиста SOCHI1.RU Анны Грицевич.
Что с ценами?
Цены в Сочи сегодня — на разные кошельки и состояния. Санаторий «Актер» в центре Сочи, на территории есть крытый бассейн с морской водой. Цена за сутки — от 5000 рублей.
Гранд-отель «Жемчужина», открытый бассейн с морской водой, стоимость номера — от 5 800 в сутки. Правда недавно жительница Читы судилась с гостиницей, в том числе из-за того что бассейн был грязным и не соответствовал санитарным нормам, и выиграла суды. Возможно, после этого недочеты устранили.
Гостиница «Чеботарев» на Виноградной, небольшой бассейн с морской водой на территории, цена проживания — 9800 рублей в сутки.
Санаторий «Одиссея» в Лазаревском, там есть шикарный бассейн, правда и цена крутая — от
Вы не подумайте, есть в Сочи и дешевые отели с бассейнами. Например, отель «Корсар» в Адлере, стоимость суток — всего 1500 рублей, бассейн небольшой, но с морской водой. Или двухзвездочный «Эконом Фэмили», где номера стоят от 1800 рублей. Кстати, хорошие отели все забронированы до середины октября, нужно очень постараться, чтобы найти номер.
Сейчас самое выгодное предложение — в горах Сочи. Горнолыжные курорты, чтоб не простаивать, придумывают акции. Так, «Роза Хутор» предлагает «отель недели» со скидками до
Аппетиты отельеров растут
Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев говорит, что высокий курортный сезон плавно перетек в бархатный и никакого спада по спросу в Сочи не было. Традиционно небольшой отток туристов произошел перед
— Учитывая высокий спрос, не стоило ожидать какого-то падения. Цены, конечно, немного ниже, чем в августе, но незначительно. В Сочи в сентябре любят ехать. Вот дальше у нас проблема — по межсезонью. Цены высокие, и если их не снизить, то мы можем скатиться в сезонность курорта. Если раньше он был круглогодичный, то сейчас он может стать только летним курортом, — говорит Валерий.
Туроператоры как могут сдерживают цены, например, спецпрограммами. В «Открытом Юге» удается сдерживать цены, но в таких программах не очень-то и хотят участвовать сочинские отельеры. Сейчас в ней всего семь спецпредложений по отдыху зимой. Отельеры задрали цены и надеются на какой-то небывалый спрос, но его, скорее всего, не будет, считает Валерий. Те, кто снизил цены, уже загружается на межсезонье.
В среднем недельный тур с завтраком в бюджетном трехзвездочном отеле в Сочи в сентябре стоит от
В среднем тур на 10 дней в Сочи с проживанием в четырехзвездочном отеле осенью обойдется в
Федеральные туроператоры отмечают, что роста турпотока в Сочи этим летом не случилось. Количество бронирований осталось на уровне прошлого года, у отдельных операторов выросло не больше чем на 3 процента, сообщает Ассоциация туроператоров России.
— Несмотря на работающий аэропорт, Сочи показал сдержанный рост продаж. Это меньше, чем ожидалось. Для сравнения: та же Анапа, в которую нет прямых авиаперелетов, показала у нас прирост в 15%, — сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
А вот существенно сэкономить можно на билетах в Сочи, авиакомпании начали сезонное снижение цен, а на сентябрь-октябрь наконец-то доступны билеты на поезд. Сейчас можно купить перелет по маршруту Москва — Сочи — Москва за
Рванем в Абхазию?
Вот где точно цены на отдых сейчас ниже, так это в Абхазии. Минтуризма прогнозирует успешный бархатный сезон. По сравнению с прошлым годом спрос в республике на 15 процентов выше. И абхазские отельеры ловят волну и снижают цены. Скидки на сентябрь и октябрь составляют
Ассоциация туроператоров опубликовала топ-20 самых бронируемых объектов размещения в республике с ценами на семь ночей, вот некоторые из них:
- клубный отель «Аквамарин» 4* в Гагре, на территории открытый подогреваемый бассейн. Стоимость тура — от
52 000рублей за двоих;
- SPA-отель «Грейс Аква Вилла» 4* в Сухуме с открытым подогреваемым бассейном. Цена — от
118 000рублей за двоих;
- White Hotel в новом Афоне. Открытый подогреваемый бассейн. Стоимость тура — от
22 200рублей на двоих;
- Garuda Boutique Hotel 4* в Сухуме. Открытый подогреваемый бассейн. Тур — от
40 000рублей на двоих.
Выбор у россиян есть, но небольшой. Турция взвинтила цены и тоже пока не собирается снижать, по крайней мере до конца бархатного сезона. А там посмотрим, еще дожить надо.