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До середины октября мест нигде нет, и всё так же дорого. В Сочи идет бархатный сезон, расскажем, сколько стоит отдых в сентябре

Спрос у туристов большой, сэкономить получится разве что на билетах

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Приятный сочинский сентябрь может омрачить смерчи и грозы

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В Сочи официально начался бархатный сезон — это подтвердили синоптики. Установилась комфортная погода, изнуряющая летняя жара отступила, температура воды и воздуха сравнялась и составляет +25 градусов. Сейчас в Сочи по-настоящему хорошо, можно не только вдоволь накупаться и загореть, но и не умереть от теплового удара на экскурсиях. А ночами и вовсе прохладно, до +15 градусов. Поэтому нужно брать с собой немного теплой одежды, например, бархатной. Как это делали дамы, отдыхающие на черноморском побережье до революции, прохладными вечерами они прогуливались по набережным, облачившись в роскошные бархатные платья.

Те, кто планировали отпуск на сентябрь, несомненно, выиграли. Единственная проблема — это частые для этого время года грозы и смерчи. С начала сентября штормовое предупреждение объявляли уже несколько раз. Чтобы не сидеть у моря в ожидании погоды, туроператоры советуют бронировать отели, где есть бассейны с морской водой. Всё об отдыхе в сентябре в Сочи — в материале журналиста SOCHI1.RU Анны Грицевич.

Бассейны с морской водой в Сочи популярны даже зимой

Бассейны с морской водой в Сочи популярны даже зимой

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Что с ценами?

Цены в Сочи сегодня — на разные кошельки и состояния. Санаторий «Актер» в центре Сочи, на территории есть крытый бассейн с морской водой. Цена за сутки — от 5000 рублей.

Гранд-отель «Жемчужина», открытый бассейн с морской водой, стоимость номера — от 5 800 в сутки. Правда недавно жительница Читы судилась с гостиницей, в том числе из-за того что бассейн был грязным и не соответствовал санитарным нормам, и выиграла суды. Возможно, после этого недочеты устранили.

Гостиница «Чеботарев» на Виноградной, небольшой бассейн с морской водой на территории, цена проживания — 9800 рублей в сутки.

Санаторий «Одиссея» в Лазаревском, там есть шикарный бассейн, правда и цена крутая — от 32 000 в сутки.

Вы не подумайте, есть в Сочи и дешевые отели с бассейнами. Например, отель «Корсар» в Адлере, стоимость суток — всего 1500 рублей, бассейн небольшой, но с морской водой. Или двухзвездочный «Эконом Фэмили», где номера стоят от 1800 рублей. Кстати, хорошие отели все забронированы до середины октября, нужно очень постараться, чтобы найти номер.

Сейчас самое выгодное предложение — в горах Сочи. Горнолыжные курорты, чтоб не простаивать, придумывают акции. Так, «Роза Хутор» предлагает «отель недели» со скидками до 25 процентов. А «Красная Поляна» предлагает бесплатное проживание с завтраками для детей и программу из пяти активностей. А вот в санаториях дешево подлечиться не получится. Загрузка в них сейчас составляет 93 процента. Скидки начнутся в конце октября.

Сентябрь — прекрасное время для загара

Сентябрь — прекрасное время для загара

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Аппетиты отельеров растут

Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев говорит, что высокий курортный сезон плавно перетек в бархатный и никакого спада по спросу в Сочи не было. Традиционно небольшой отток туристов произошел перед 1 сентября, через 3–4 дня поехали бездетные и Сочи вновь оказался загружен. Все объекты размещения сейчас заполнены так же, как и в августе. До середины октября мест нигде нет, и они, как правило, проданы давно, кто-то планировал отпуск еще зимой.

— Учитывая высокий спрос, не стоило ожидать какого-то падения. Цены, конечно, немного ниже, чем в августе, но незначительно. В Сочи в сентябре любят ехать. Вот дальше у нас проблема — по межсезонью. Цены высокие, и если их не снизить, то мы можем скатиться в сезонность курорта. Если раньше он был круглогодичный, то сейчас он может стать только летним курортом, — говорит Валерий.

Туроператоры как могут сдерживают цены, например, спецпрограммами. В «Открытом Юге» удается сдерживать цены, но в таких программах не очень-то и хотят участвовать сочинские отельеры. Сейчас в ней всего семь спецпредложений по отдыху зимой. Отельеры задрали цены и надеются на какой-то небывалый спрос, но его, скорее всего, не будет, считает Валерий. Те, кто снизил цены, уже загружается на межсезонье.

В среднем недельный тур с завтраком в бюджетном трехзвездочном отеле в Сочи в сентябре стоит от 19 000 до 22 000 рублей на двоих. Но «три звезды» качеством повыше — уже дороже. Так, недельный тур в «Сочи Парк Отеле» с завтраком обойдется в 60 600 рублей на двоих, с полным пансионом — 76 000. Неделя в четырехзвездочном отеле будет стоить от 60 000 до 95 000 рублей на двоих. Именно эти отели пользуются спросом в Сочи, а вот к «всё включено» наш народ равнодушен. В Сочи очень много хороших ресторанов и туристы хотят побывать везде.

В среднем тур на 10 дней в Сочи с проживанием в четырехзвездочном отеле осенью обойдется в 40 000–45 000 рублей. Если прибавить сюда перелет, то выходит около 60 000 рублей на двоих. Недорого в наше время, но нужно еще закладывать круглую сумму на развлечения, экскурсии и питание.

На горнолыжных курортах сейчас много спецпредложений, кроме лыж, там множество летних развлечений

На горнолыжных курортах сейчас много спецпредложений, кроме лыж, там множество летних развлечений

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Федеральные туроператоры отмечают, что роста турпотока в Сочи этим летом не случилось. Количество бронирований осталось на уровне прошлого года, у отдельных операторов выросло не больше чем на 3 процента, сообщает Ассоциация туроператоров России.

— Несмотря на работающий аэропорт, Сочи показал сдержанный рост продаж. Это меньше, чем ожидалось. Для сравнения: та же Анапа, в которую нет прямых авиаперелетов, показала у нас прирост в 15%, — сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

А вот существенно сэкономить можно на билетах в Сочи, авиакомпании начали сезонное снижение цен, а на сентябрь-октябрь наконец-то доступны билеты на поезд. Сейчас можно купить перелет по маршруту Москва — Сочи — Москва за 15 000 рублей с человека с багажом. В конце сентября еще дешевле — 12 000 рублей в обе стороны. В августе те же самые билеты обходились в 25 000 рублей.

Абхазия капитально снижает цены и этим берет

Абхазия капитально снижает цены и этим берет

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Рванем в Абхазию?

Вот где точно цены на отдых сейчас ниже, так это в Абхазии. Минтуризма прогнозирует успешный бархатный сезон. По сравнению с прошлым годом спрос в республике на 15 процентов выше. И абхазские отельеры ловят волну и снижают цены. Скидки на сентябрь и октябрь составляют 30 процентов по сравнению с июлем и августом. Так, например, номер в «Курорте Пицунда» продается сейчас за 1550 рублей в сутки, две недели назад он стоил 3880 рублей. Главное, чтобы погода не подвела. А для этого есть «страховка», как мы уже говорили, это отели с морской водой. И в Абхазии они есть, и даже много.

Ассоциация туроператоров опубликовала топ-20 самых бронируемых объектов размещения в республике с ценами на семь ночей, вот некоторые из них:

  • клубный отель «Аквамарин» 4* в Гагре, на территории открытый подогреваемый бассейн. Стоимость тура — от 52 000 рублей за двоих;
  • SPA-отель «Грейс Аква Вилла» 4* в Сухуме с открытым подогреваемым бассейном. Цена — от 118 000 рублей за двоих;
  • White Hotel в новом Афоне. Открытый подогреваемый бассейн. Стоимость тура — от 22 200 рублей на двоих;
  • Garuda Boutique Hotel 4* в Сухуме. Открытый подогреваемый бассейн. Тур — от 40 000 рублей на двоих.

Выбор у россиян есть, но небольшой. Турция взвинтила цены и тоже пока не собирается снижать, по крайней мере до конца бархатного сезона. А там посмотрим, еще дожить надо.

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