«Ночью будет прохладненько»: новосибирцев ждут перепады температур на выходных

Днем на выходных 9–10 сентября в Новосибирске и области будет тепло, но ночью все-таки не обойдется без заморозков. Об этом НГС рассказали в Новосибирском гидрометцентре.
— В общем, днем погода теплая, солнечная. Но ночью будет прохладненько, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
В ночь на 9 сентября в Новосибирске установится температура +8…+10 градусов, а в пригороде +5…+7 градусов. При этом в субботу днем в городе вероятны +17…+19 градусов. Ночью 10 сентября возможны +7…+9 градусов, а днем +18…+20 градусов. Такая же дневная температура сохранится в Новосибирске в понедельник 11 сентября.
На большей территории НСО в ночь на 9 сентября установятся +2…+7 градусов, но по западу и северо-западу прогнозируют заморозки до 0…-2 градусов. Днем же градусник покажет в регионе +16…+21 градус.
Ночью 10 сентября возможны +1…+6 градусов, однако местами будут заморозки до -2. Днем потеплеет до +17…+22 градусов. Днем 11 августа в Новосибирской области вероятны +18…+23 градуса.
Ранее НГС писал, что температура в Новосибирске упадет до +8 градусов. В Гидрометцентре рассказали, когда ждать похолодания.