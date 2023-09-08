«Ночью будет прохладненько»: новосибирцев ждут перепады температур на выходных

— В общем, днем погода теплая, солнечная. Но ночью будет прохладненько, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

В ночь на 9 сентября в Новосибирске установится температура +8…+10 градусов, а в пригороде +5…+7 градусов. При этом в субботу днем в городе вероятны +17…+19 градусов. Ночью 10 сентября возможны +7…+9 градусов, а днем +18…+20 градусов. Такая же дневная температура сохранится в Новосибирске в понедельник 11 сентября.