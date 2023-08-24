Первый снег и 10 дней метели: какой будет погода в Новосибирске осенью

До наступления календарной осени осталась неделя. Хотя многие уже сходили в отпуск летом, кто-то планирует отдохнуть осенью, а кто-то, наоборот, будет занят сбором урожая или новыми проектами по работе. Мы изучили прогноз погоды от «Яндекса» на все три осенних месяца, чтобы новосибирцам было легче строить свои планы.