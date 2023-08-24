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Первый снег и 10 дней метели: какой будет погода в Новосибирске осенью

Изучаем прогноз «Яндекса»

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Начало осени ожидается теплым

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До наступления календарной осени осталась неделя. Хотя многие уже сходили в отпуск летом, кто-то планирует отдохнуть осенью, а кто-то, наоборот, будет занят сбором урожая или новыми проектами по работе. Мы изучили прогноз погоды от «Яндекса» на все три осенних месяца, чтобы новосибирцам было легче строить свои планы.

Прогнозы составлены по усредненным данным за последние 10 лет. В сентябре в Новосибирске ожидается разброс температур от +5 до +20 градусов. Самым холодным днем сервис прогнозирует 22 сентября, когда температура может опуститься до +9 градусов, а в самую холодную ночь, 26 сентября, ожидается +5 градусов.

Возможно, вторая половина месяца будет дождливой

Возможно, вторая половина месяца будет дождливой

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По прогнозу «Яндекса», в октябре похолодает еще сильнее. Ночью 19 октября температура может опуститься до -1 градуса, в конце октября вероятно похолодание до -2 градусов. Ожидается, что дневные температуры продержатся на уровне от 0 до +12 градусов. Первый снегопад синоптики прогнозируют 25 октября.

В начале месяца возможны дожди

В начале месяца возможны дожди

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В первую неделю ноября температура опустится ниже 0 градусов. Снегопады постепенно придут на смену дождям. Ночные температуры могут опуститься до -10 градусов, дневные — до -8 градусов.

В конце ноября возможен снегопад 10 дней подряд

В конце ноября возможен снегопад 10 дней подряд

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Накануне НГС публиковал уточненный прогноз погоды на 1 сентября. Возможно, в День знаний воздух в Новосибирске прогреется до +21 градуса.

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