Первый снег и 10 дней метели: какой будет погода в Новосибирске осенью

До наступления календарной осени осталась неделя. Хотя многие уже сходили в отпуск летом, кто-то планирует отдохнуть осенью, а кто-то, наоборот, будет занят сбором урожая или новыми проектами по работе. Мы изучили прогноз погоды от «Яндекса» на все три осенних месяца, чтобы новосибирцам было легче строить свои планы.
Прогнозы составлены по усредненным данным за последние 10 лет. В сентябре в Новосибирске ожидается разброс температур от +5 до
По прогнозу «Яндекса», в октябре похолодает еще сильнее. Ночью
В первую неделю ноября температура опустится ниже 0 градусов. Снегопады постепенно придут на смену дождям. Ночные температуры могут опуститься до -10 градусов, дневные — до
Накануне НГС публиковал уточненный прогноз погоды на