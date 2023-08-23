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Тема дняУточненный прогноз на 1 сентября
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До +21 градуса: уточненный прогноз погоды на 1 сентября в Новосибирске

Синоптики ожидают облачную погоду

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В День знаний в Новосибирске может быть пасмурная погода, при этом осадки днем и утром синоптики не прогнозируют

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В Новосибирске почти закончился последний месяц лета, совсем скоро начнется новый учебный год. НГС изучил прогноз погоды трех популярных сервисов, чтобы понять, будет ли дождь и холод 1 сентября.

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», в День знаний ожидают теплую погоду, температура поднимется до +21 градуса, но будет облачно с прояснениями. Утром влажность составит 87%, а днем — 57%. Несмотря на высокую температуру в утренние часы, синоптики уверены, что погода за окном будет ощущаться как +13 градусов, а днем как +19 градусов.

Синоптики считают, что дождя в первый день календарной осени не будет

Синоптики считают, что дождя в первый день календарной осени не будет

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Сервис Gismeteo обещает пасмурную погоду без осадков с температурой до +20 градусов. Но в утренние часы будет прохладно — до +12 градусов.

Дождя, уверены синоптики, не будет

Дождя, уверены синоптики, не будет

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Синоптики сервиса World-weather также считают, что за окном будет облачно, но вечером может пойти дождь, а утром выйти солнце. При этом колебание температуры прогнозируют от +12 градусов до +17 градусов, холоднее всего 1 сентября будет утром. Влажность воздуха при этом в утренние часы составит 99%.

Специалисты прогнозируют облачную погоду, но вечером могут быть осадки

Специалисты прогнозируют облачную погоду, но вечером могут быть осадки

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Недавно новосибирские синоптики составили прогноз погоды на третью декаду августа. Специалисты ожидают, что температура будет ощутимо выше нормы.

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1 СентябряДень знанийПогодаПрогноз погодыСиноптики
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