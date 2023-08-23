До +21 градуса: уточненный прогноз погоды на 1 сентября в Новосибирске

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», в День знаний ожидают теплую погоду, температура поднимется до +21 градуса, но будет облачно с прояснениями. Утром влажность составит 87%, а днем — 57%. Несмотря на высокую температуру в утренние часы, синоптики уверены, что погода за окном будет ощущаться как +13 градусов, а днем как +19 градусов.

