До +21 градуса: уточненный прогноз погоды на 1 сентября в Новосибирске

В Новосибирске почти закончился последний месяц лета, совсем скоро начнется новый учебный год. НГС изучил прогноз погоды трех популярных сервисов, чтобы понять, будет ли дождь и холод
По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», в День знаний ожидают теплую погоду, температура поднимется до +21 градуса, но будет облачно с прояснениями. Утром влажность составит 87%, а днем — 57%. Несмотря на высокую температуру в утренние часы, синоптики уверены, что погода за окном будет ощущаться как +13 градусов, а днем как +19 градусов.
Сервис Gismeteo обещает пасмурную погоду без осадков с температурой до +20 градусов. Но в утренние часы будет прохладно — до +12 градусов.
Синоптики сервиса World-weather также считают, что за окном будет облачно, но вечером может пойти дождь, а утром выйти солнце. При этом колебание температуры прогнозируют от +12 градусов до +17 градусов, холоднее всего
Недавно новосибирские синоптики составили прогноз погоды на третью декаду августа. Специалисты ожидают, что температура будет ощутимо выше нормы.