Ночью — минус, днем — плюс: новосибирцев предупредили о температурных качелях

Новосибирцев предупреждают о плохих погодных условиях — с 30 октября по 2 ноября в городе будут перепады температур и мокрый снег.

— На территории Новосибирска прогнозируются неблагоприятные погодные условия: положительные значения температуры наружного воздуха в дневное время и отрицательные — в вечерние и ночные часы. А также осадки в виде мокрого снега, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.



Горожан просят обращать внимание на знаки, которые предупреждают об опасных местах, не заходить за ограждения и сигнальные ленты. Также им рекомендуют не оставлять машины возле зданий, которые не очистили от снега.