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Ночью — минус, днем — плюс: новосибирцев предупредили о температурных качелях

Жителей просят не парковать машины возле зданий

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Горожан просят быть внимательнее

Горожан просят быть внимательнее

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Новосибирск ждут перепады температур

Новосибирцев предупреждают о плохих погодных условиях — с 30 октября по 2 ноября в городе будут перепады температур и мокрый снег.

— На территории Новосибирска прогнозируются неблагоприятные погодные условия: положительные значения температуры наружного воздуха в дневное время и отрицательные — в вечерние и ночные часы. А также осадки в виде мокрого снега, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Горожан просят обращать внимание на знаки, которые предупреждают об опасных местах, не заходить за ограждения и сигнальные ленты. Также им рекомендуют не оставлять машины возле зданий, которые не очистили от снега.

Ранее синоптики сообщали, что конец недели в Новосибирске будет теплым — дневные температуры будут держаться на уровне +2 градусов.

В городе уже начала работать техника, которая вывозит снег с улиц города. В ночь на 30 октября на смену вышли 250 машин, днем их осталось более 150. О том, как город будет бороться со снегом в этом году, рассказал мэр.

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