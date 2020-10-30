На дороги вывели 250 машин: мэр Новосибирска рассказал, как город будет бороться со снегом

Анатолий Локоть рассказал о борьбе со снегом в городе
Сегодня, 30 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как в городе будут бороться со снегом на улицах.
— С прошлой зимы мы отказались от технологии, которая подразумевает использование пескосоляной смеси. В этом году заготовлено больше 100 тысяч тонн фракции дробления, она уже смешана с солью. Мы собираемся ее использовать активно, а также реагент «Бионорд», который хорошо показал себя в прошлом году, — рассказал глава города.
Сегодня ночью во время сильного снегопада на улицах работали 250 машин, днем их осталось немногим больше 150.
— Готовность техники — 85%. Остались еще машины, которые универсальны, но непереоборудованные в зимний вариант, — добавил Анатолий Локоть.
Машины подготовят окончательно к тому моменту, как в городе установится отрицательная температура. Также в Новосибирске оборудуют 11 мест для вывоза снега, будет работать одна снегоплавильная станция на улице Широкой.
Первый снег выпал в Новосибирске 28 сентября, нам удалось поймать его на фото. А сильный снегопад накрыл город 8 октября — НГС вел онлайн-трансляцию с улиц города. Еще сильнее город засыпало на прошлой неделе — фотограф НГС Александр Ощепков сделал 20 атмосферных снимков Академгородка и центра Новосибирска в этот день.