На дороги вывели 250 машин: мэр Новосибирска рассказал, как город будет бороться со снегом

Сегодня, 30 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как в городе будут бороться со снегом на улицах.

— С прошлой зимы мы отказались от технологии, которая подразумевает использование пескосоляной смеси. В этом году заготовлено больше 100 тысяч тонн фракции дробления, она уже смешана с солью. Мы собираемся ее использовать активно, а также реагент «Бионорд», который хорошо показал себя в прошлом году, — рассказал глава города.

Сегодня ночью во время сильного снегопада на улицах работали 250 машин, днем их осталось немногим больше 150.