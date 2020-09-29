В Новосибирске пошёл первый снег

В Новосибирске заметили первый снег
В эту среду,
О первом снеге на этой неделе предупреждали как погодные сервисы, так и сами синоптики. Как отмечал пресс-секретарь Гидрометцентра Ренад Ягудин, в Новосибирской области ожидаются волновые возмущения атмосферных фронтов, в частности холодного атмосферного фронта. Как результат — увеличение облачности, осадки в виде дождя и мокрого снега при порывистом ветре.
В прошлом году первый снег выпал гораздо позднее —
Синоптики тем временем предупреждают, что жителей Новосибирской области ждет аномальная весна и жаркая весна. Смотрите долгосрочный прогноз на 2021 год.