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Тема дняВ Новосибирске пошел первый снег. Фото с улиц

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В Новосибирске пошёл первый снег

Небольшие хлопья снега можно увидеть невооружённым глазом

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Снег тает сразу, как долетает до земли

Снег тает сразу, как долетает до земли

В Новосибирске заметили первый снег

В эту среду, 29 сентября, в Новосибирске пошёл первый снег. Хлопья снега начали падать около 10:30 утра вместе с дождём.

О первом снеге на этой неделе предупреждали как погодные сервисы, так и сами синоптики. Как отмечал пресс-секретарь Гидрометцентра Ренад Ягудин, в Новосибирской области ожидаются волновые возмущения атмосферных фронтов, в частности холодного атмосферного фронта. Как результат — увеличение облачности, осадки в виде дождя и мокрого снега при порывистом ветре.

В прошлом году первый снег выпал гораздо позднее — 18 октября. Новосибирцы тут же завалили социальные сети фотографиями с присыпанными снегом машинами и газонами.

Синоптики тем временем предупреждают, что жителей Новосибирской области ждет аномальная весна и жаркая весна. Смотрите долгосрочный прогноз на 2021 год.

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