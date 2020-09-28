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Тема дняНас ждут аномальные морозы и жаркая весна. Прогноз

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В 2021 году на Новосибирскую область могут обрушиться аномальные морозы и жаркая весна

Изучаем долгосрочный прогноз на следующий год

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Синоптики предупреждают, что метеопоказатели будут колебаться, но катаклизмов не предвидится

Синоптики предупреждают, что метеопоказатели будут колебаться, но катаклизмов не предвидится

Новосибирскую область ждут в 2021 году аномальные морозы и жаркая весна

Зима-2020/2021 в Сибири будет спокойной и умеренно тёплой, самые сильные морозы придут ближе к началу января (он окажется холоднее прошлогоднего). Об этом говорится в долгосрочном прогнозе Гидрометцентра, точность которого — порядка 60%.

Среднесуточные температуры для Новосибирска по месяцам, с октября 2020 года по март 2021-го

Среднесуточные температуры для Новосибирска по месяцам, с октября 2020 года по март 2021-го

Февраль 2021 года, как и январь, в Новосибирской области будет холоднее прошлогоднего.

Зато жителей региона ждёт ранняя весна. Температура воздуха в марте превысит многолетние показатели.

Март 2021 года будет теплее прошлогоднего начала весны

Март 2021 года будет теплее прошлогоднего начала весны

Не всех радуют мысли о предстоящей зиме. Сначала в СГК заявили, что будут подключать отопление в течение недели, а затем сообщили, что в некоторые дома города оно придёт с опозданием.

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