В 2021 году на Новосибирскую область могут обрушиться аномальные морозы и жаркая весна

Новосибирскую область ждут в 2021 году аномальные морозы и жаркая весна
Зима-2020/2021 в Сибири будет спокойной и умеренно тёплой, самые сильные морозы придут ближе к началу января (он окажется холоднее прошлогоднего). Об этом говорится в долгосрочном прогнозе Гидрометцентра, точность которого — порядка 60%.
Февраль 2021 года, как и январь, в Новосибирской области будет холоднее прошлогоднего.
Зато жителей региона ждёт ранняя весна. Температура воздуха в марте превысит многолетние показатели.
Не всех радуют мысли о предстоящей зиме. Сначала в СГК заявили, что будут подключать отопление в течение недели, а затем сообщили, что в некоторые дома города оно придёт с опозданием.