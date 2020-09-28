Мокрый снег при порывистом ветре: новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

По словам синоптика, завтра, 29 сентября , температурный фон в Новосибирской области будет относительно высоким — от 4 до 10 градусов тепла днём и около +2… +7 градусов ночью.



— Что касается города, завтра температура будет около +6 градусов и в течение дня будет понижаться. А 30 сентября и 1 октября — колебания. Ночью от -2 до +1 градуса, а днём около 8 градусов тепла, — добавил Ренад Ягудин.



О том, что на этой неделе в Новосибирске возможен снег, предупреждали и погодные сервисы. Мы изучили, как изменится погода на этой неделе.