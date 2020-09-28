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Мокрый снег при порывистом ветре: новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Потепления можно не ждать, погода будет только ухудшаться

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Новосибирцам стоит приготовиться к ухудшению погоды и даже снегу

Новосибирцам стоит приготовиться к ухудшению погоды и даже снегу

Новосибирцам пообещали мокрый снег в ближайшие три дня

Новосибирские синоптики сообщили об ухудшении погоды — в ближайшие трое суток наш регион ждёт понижение температуры и осадки.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, понижение температуры связано с установлением полосы высокого атмосферного давления. Из-за антициклона температура в области может понизиться до минусовых значений.

— Погода будет дальше ухудшаться. Завтра мы ждём перемещения с севера, северо-запада волновых возмущений атмосферных фронтов, в частности, холодного атмосферного фронта. И снова увеличение облачности, осадки, возможны причём осадки не только в виде дождя, но и мокрого снега при порывистом ветре. Осадки могут быть в ближайшие три дня, до 1 октября. Сила ветра — в пределах 14–17 м/с, это максимальное значение, — пояснил он.

По словам синоптика, завтра, 29 сентября, температурный фон в Новосибирской области будет относительно высоким — от 4 до 10 градусов тепла днём и около +2… +7 градусов ночью.

— Что касается города, завтра температура будет около +6 градусов и в течение дня будет понижаться. А 30 сентября и 1 октября — колебания. Ночью от -2 до +1 градуса, а днём около 8 градусов тепла, — добавил Ренад Ягудин.

О том, что на этой неделе в Новосибирске возможен снег, предупреждали и погодные сервисы. Мы изучили, как изменится погода на этой неделе.

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