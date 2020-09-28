Мокрый снег при порывистом ветре: новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Новосибирцам пообещали мокрый снег в ближайшие три дня
Новосибирские синоптики сообщили об ухудшении погоды — в ближайшие трое суток наш регион ждёт понижение температуры и осадки.
Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, понижение температуры связано с установлением полосы высокого атмосферного давления. Из-за антициклона температура в области может понизиться до минусовых значений.
— Погода будет дальше ухудшаться. Завтра мы ждём перемещения с севера, северо-запада волновых возмущений атмосферных фронтов, в частности, холодного атмосферного фронта. И снова увеличение облачности, осадки, возможны причём осадки не только в виде дождя, но и мокрого снега при порывистом ветре. Осадки могут быть в ближайшие три дня, до
По словам синоптика, завтра,
— Что касается города, завтра температура будет около +6 градусов и в течение дня будет понижаться. А
О том, что на этой неделе в Новосибирске возможен снег, предупреждали и погодные сервисы. Мы изучили, как изменится погода на этой неделе.