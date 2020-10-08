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В Новосибирске начался сильный снегопад. Онлайн-трансляция с улиц (присылайте свои фото и видео!)

Будьте осторожны — видимость на дорогах стала хуже

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Снег пошёл в Новосибирске около 12 часов дня

Снег пошёл в Новосибирске около 12 часов дня

Сильный снегопад накрыл Новосибирск

В Новосибирске сегодня, 8 октября, начался сильный снегопад. А в некоторых частях города — даже метель из-за небольшого ветра.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», снег продлится сегодня до позднего вечера. Рассказываем, что происходит в городе, в режиме онлайн.

Сняли красивое видео или фото? Оказались в непростой ситуации на дороге из-за снега? Присылайте свои сообщения дежурному корреспонденту.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Александра Бруня

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Сняли красивое видео или фото? Оказались в непростой ситуации на дороге из-за снега? Присылайте свои сообщения дежурному корреспонденту.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

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Александра Бруня

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И вновь фотографии от наших читателей. Спасибо, что присылаете их!

Снегопад на улице 1905 года

Снегопад на улице 1905 года

Ситуация на улице Высоцкого

Ситуация на улице Высоцкого

А это фото сделано в Жеребцово

А это фото сделано в Жеребцово

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Александра Бруня

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Ещё немного красоты от нашего обозревателя Стаса Соколова.

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Александра Бруня

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Читатели уже присылают в редакцию свои красивые фотографии.

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Александра Бруня

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На дорогах уже начали собираться пробки.

В городе стали возникать мелкие аварии

В городе стали возникать мелкие аварии

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Александра Бруня

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Посмотрим, что сейчас происходит на улице.

Многие спасаются от снега зонтиками

Многие спасаются от снега зонтиками

Фрукты закрывают от снега

Фрукты закрывают от снега

Снег не тает

Снег не тает

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