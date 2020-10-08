В Новосибирске начался сильный снегопад. Онлайн-трансляция с улиц (присылайте свои фото и видео!)

Сняли красивое видео или фото? Оказались в непростой ситуации на дороге из-за снега? Присылайте свои сообщения дежурному корреспонденту.
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И вновь фотографии от наших читателей. Спасибо, что присылаете их!
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Ещё немного красоты от нашего обозревателя Стаса Соколова.
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Читатели уже присылают в редакцию свои красивые фотографии.
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На дорогах уже начали собираться пробки.
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Посмотрим, что сейчас происходит на улице.
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