«Пришлось ехать на мойку»: водитель «Сузуки» облил маслом «Ниссан» за близкую парковку к своей машине — видео инцидента

Водитель джипа «Сузуки» облил маслом лобовое стекло автомобиля, припаркованного слишком близко к его машине. Видео некрасивого поступка запечатлели камеры наблюдения.
Инцидент произошёл на парковке около ТЦ «Ройял-Парк». Автор видео в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что с водителем-хулиганом не знакома.
— Предыстории особо нет, встали просто на свободное место и видимо немного близко прижались к соседней машине, — отметила девушка.
На записи видно, как мужчина достаёт из багажника пластиковую бутылку и выливает содержимое на лобовое стекло стоящего рядом «Ниссана».
— Пришлось ехать на мойку, — добавила автор видео.
Большинство пользователей соцсетей, оценив поступок водителя, пришли к выводу, что он не прав. Во-первых, автомобилист сам припарковался, оставив недостаточно места для комфортной стоянки другого автомобиля. Во-вторых, судя по модели «Сузуки», доступ к водительской двери был свободен, а мужчина, возможно, вышел из себя, поскольку к пассажирской двери не смогла протиснуться его спутница.
В августе владелец Toyota Camry пожаловался на строителей четвёртого моста в Новосибирске, которые, по его словам, испортили краской кузов его машины.