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Тема дняВодитель облил маслом авто из-за парковки
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«Пришлось ехать на мойку»: водитель «Сузуки» облил маслом «Ниссан» за близкую парковку к своей машине — видео инцидента

Водители друг с другом не знакомы

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Пользователи соцсетей сочли поступок водителя хулиганским

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Водитель джипа «Сузуки» облил маслом лобовое стекло автомобиля, припаркованного слишком близко к его машине. Видео некрасивого поступка запечатлели камеры наблюдения.

Инцидент произошёл на парковке около ТЦ «Ройял-Парк». Автор видео в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что с водителем-хулиганом не знакома.

— Предыстории особо нет, встали просто на свободное место и видимо немного близко прижались к соседней машине, — отметила девушка.

На записи видно, как мужчина достаёт из багажника пластиковую бутылку и выливает содержимое на лобовое стекло стоящего рядом «Ниссана».

— Пришлось ехать на мойку, — добавила автор видео.

Большинство пользователей соцсетей, оценив поступок водителя, пришли к выводу, что он не прав. Во-первых, автомобилист сам припарковался, оставив недостаточно места для комфортной стоянки другого автомобиля. Во-вторых, судя по модели «Сузуки», доступ к водительской двери был свободен, а мужчина, возможно, вышел из себя, поскольку к пассажирской двери не смогла протиснуться его спутница.

В августе владелец Toyota Camry пожаловался на строителей четвёртого моста в Новосибирске, которые, по его словам, испортили краской кузов его машины.

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