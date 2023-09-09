«Никакая химия не берёт»: строители четвертого моста испортили краской кузов Camry — есть ли у владельца шансы на компенсацию

Житель Новосибирска Семён С. заявил, что строители четвертого моста испортили кузов его Toyota Camry краской, которая не смывается на мойке. Мужчина подсчитывает затраты на восстановление внешнего вида своего авто и параллельно ищет других пострадавших, чтобы коллективно восстановить справедливость. Есть ли шансы у водителей получить компенсацию или отттирать белые пятна придётся за свой счёт?
«Кузов как наждачная бумага»
Новосибирец Семён С. заявил, что 4 сентября кузов его Toyota Camry был испорчен. По его словам, в понедельник утром он проезжал развязку рядом с автовокзалом. В этот момент над съездом на улицу Ипподромскую рабочие красили «металлические конструкции моста». В результате машина новосибирца оказалась покрыта пятнами «чего-то, похожего на краску с песком».
— Весь кузов теперь в крапинку, как наждачная бумага. То ли это краска, то ли ещё что-то. На автомойке ещё одна машина такая встретилась. Оказалось, никакая химия не берёт, требуется, как минимум, детальная полировка авто, — посетовал Семён.
Рассказ новосибирца, в котором он призвал владельцев авто с такой же проблемой объединяться, опубликовал паблик «АСТ-54» «ВКонтакте». В комментариях обозначился только один владелец испачканного авто, остальные пользователи бросились обсуждать ситуацию. Хозяину Camry советовали, как можно очистить кузов своими силами.
— Тормозной жидкостью пробуйте. Многое оттирается, — отметил один автовладелец.
— Ахххааа, в том числе и лакокрасочное покрытие, — парировал другой.
— Если химия на автомойке не взяла, то тормозухой тоже не выйдет, как вариант «уайт спирит», — отметился третий.
Ещё одна ветка обсуждения — зачем покупать новые машины, которые потом жалко испачкать. Здесь большинство пользователей сошлись во мнении, что одно дело, когда машины повреждены в результате природного явления (как, например, недавний град), другое дело — в результате человеческой «криворукости».
Нашёлся даже человек, который заявил, что попадал в похожую ситуацию со стороны рабочих.
— Красил мосты, машины пачками приезжали. В основном, решали мирно. А так, это только начало, и защититься от того, чтобы краска не летела, просто невозможно. Она как пыль, и летучесть до трех километров, — пояснил мужчина.
Самый главный вопрос, который взволновал пользователей: сможет ли владелец Camry добиться компенсации. Большинство пришло к выводу, что нет. Мы поинтересовались у юристов, на что может рассчитывать автолюбитель, и к чему ему нужно готовиться.
«Судебная перспектива есть»
Ситуация нестандартная, отметил руководитель юридической компании «Егоров и партнеры» Сергей Егоров. Юрист подчеркнул, что в этом случае владельцу поврежденного авто необходимо сосредоточиться на поиске и сборе доказательств. В частности, что он действительно проезжал в непосредственной близости от места проводимых работ, и что на его машину в этот момент попала краска.
— Может помочь видеозапись — например, с видеорегистратора. Ещё один важный момент — показания свидетелей. Очевидно, там проезжал не один человек. Автомобилистам нужно объединяться и подавать иск в суд, если со строителями не удастся договориться, — пояснил юрист.
Егоров добавил, что договориться всегда легче, чем судиться. По его мнению, шансы возместить убытки есть.
Юрист Мария Соловьёва подчеркнула, что автовладельцу следовало бы остановиться на месте проведения работ и зафиксировать причиненный ущерб с помощью сотрудников ГИБДД или других сотрудников полиции. Спор, по ее словам, регулируется ч.1 ст.1064 Гражданского кодекса РФ («Общие основания ответственности за причинение вреда»).
— Работы производили сотрудники строительной организации, соответственно, есть лицо, ответственное за выполнение этих работ. Если граждане установят причину, а также докажут причинно-следственную связь между действиями виновника и причиненным вредом, установят размер вреда, то судебная перспектива есть, — отметила Соловьёва.
Редакция НГС направила запрос в департамент по корпоративным коммуникациям группы «ВИС» с просьбой прокомментировать ситуацию. В компании уточнили, в каком именно месте (на правом или левом берегу Оби) автомобиль новосибирца был испачкан краской, и пообещали подготовить комментарий. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее редакция НГС вместе с юристом посчитала нарушения ПДД при погоне двух экипажей ГИБДД за подростками на мопеде. Мы также выяснили, является ли убеждение, что гнаться за мопедом на патрульной машине нельзя, заблуждением.