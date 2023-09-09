«Никакая химия не берёт»: строители четвертого моста испортили краской кузов Camry — есть ли у владельца шансы на компенсацию

«Кузов как наждачная бумага»

Новосибирец Семён С. заявил, что 4 сентября кузов его Toyota Camry был испорчен. По его словам, в понедельник утром он проезжал развязку рядом с автовокзалом. В этот момент над съездом на улицу Ипподромскую рабочие красили «металлические конструкции моста». В результате машина новосибирца оказалась покрыта пятнами «чего-то, похожего на краску с песком».

— Весь кузов теперь в крапинку, как наждачная бумага. То ли это краска, то ли ещё что-то. На автомойке ещё одна машина такая встретилась. Оказалось, никакая химия не берёт, требуется, как минимум, детальная полировка авто, — посетовал Семён.