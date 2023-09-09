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«Никакая химия не берёт»: строители четвертого моста испортили краской кузов Camry — есть ли у владельца шансы на компенсацию

Новосибирец призывает водителей поврежденных авто объединиться

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Краску не взяла профессиональная химия на автомойке

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Житель Новосибирска Семён С. заявил, что строители четвертого моста испортили кузов его Toyota Camry краской, которая не смывается на мойке. Мужчина подсчитывает затраты на восстановление внешнего вида своего авто и параллельно ищет других пострадавших, чтобы коллективно восстановить справедливость. Есть ли шансы у водителей получить компенсацию или отттирать белые пятна придётся за свой счёт?

«Кузов как наждачная бумага»

Новосибирец Семён С. заявил, что 4 сентября кузов его Toyota Camry был испорчен. По его словам, в понедельник утром он проезжал развязку рядом с автовокзалом. В этот момент над съездом на улицу Ипподромскую рабочие красили «металлические конструкции моста». В результате машина новосибирца оказалась покрыта пятнами «чего-то, похожего на краску с песком».

— Весь кузов теперь в крапинку, как наждачная бумага. То ли это краска, то ли ещё что-то. На автомойке ещё одна машина такая встретилась. Оказалось, никакая химия не берёт, требуется, как минимум, детальная полировка авто, — посетовал Семён.

Рассказ новосибирца, в котором он призвал владельцев авто с такой же проблемой объединяться, опубликовал паблик «АСТ-54» «ВКонтакте». В комментариях обозначился только один владелец испачканного авто, остальные пользователи бросились обсуждать ситуацию. Хозяину Camry советовали, как можно очистить кузов своими силами.

— Тормозной жидкостью пробуйте. Многое оттирается, — отметил один автовладелец.

— Ахххааа, в том числе и лакокрасочное покрытие, — парировал другой.

— Если химия на автомойке не взяла, то тормозухой тоже не выйдет, как вариант «уайт спирит», — отметился третий.

На кузове после мойки остались белые крапинки

На кузове после мойки остались белые крапинки

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Ещё одна ветка обсуждения — зачем покупать новые машины, которые потом жалко испачкать. Здесь большинство пользователей сошлись во мнении, что одно дело, когда машины повреждены в результате природного явления (как, например, недавний град), другое дело — в результате человеческой «криворукости».

Нашёлся даже человек, который заявил, что попадал в похожую ситуацию со стороны рабочих.

— Красил мосты, машины пачками приезжали. В основном, решали мирно. А так, это только начало, и защититься от того, чтобы краска не летела, просто невозможно. Она как пыль, и летучесть до трех километров, — пояснил мужчина.

Самый главный вопрос, который взволновал пользователей: сможет ли владелец Camry добиться компенсации. Большинство пришло к выводу, что нет. Мы поинтересовались у юристов, на что может рассчитывать автолюбитель, и к чему ему нужно готовиться.

«Судебная перспектива есть»

Ситуация нестандартная, отметил руководитель юридической компании «Егоров и партнеры» Сергей Егоров. Юрист подчеркнул, что в этом случае владельцу поврежденного авто необходимо сосредоточиться на поиске и сборе доказательств. В частности, что он действительно проезжал в непосредственной близости от места проводимых работ, и что на его машину в этот момент попала краска.

— Может помочь видеозапись — например, с видеорегистратора. Ещё один важный момент — показания свидетелей. Очевидно, там проезжал не один человек. Автомобилистам нужно объединяться и подавать иск в суд, если со строителями не удастся договориться, — пояснил юрист.

Егоров добавил, что договориться всегда легче, чем судиться. По его мнению, шансы возместить убытки есть.

Автовладелец вернулся на место, где машина, по его мнению, получила повреждения и сфотографировал информационный стенд

Автовладелец вернулся на место, где машина, по его мнению, получила повреждения и сфотографировал информационный стенд

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Юрист Мария Соловьёва подчеркнула, что автовладельцу следовало бы остановиться на месте проведения работ и зафиксировать причиненный ущерб с помощью сотрудников ГИБДД или других сотрудников полиции. Спор, по ее словам, регулируется ч.1 ст.1064 Гражданского кодекса РФ («Общие основания ответственности за причинение вреда»).

— Работы производили сотрудники строительной организации, соответственно, есть лицо, ответственное за выполнение этих работ. Если граждане установят причину, а также докажут причинно-следственную связь между действиями виновника и причиненным вредом, установят размер вреда, то судебная перспектива есть, — отметила Соловьёва.

Редакция НГС направила запрос в департамент по корпоративным коммуникациям группы «ВИС» с просьбой прокомментировать ситуацию. В компании уточнили, в каком именно месте (на правом или левом берегу Оби) автомобиль новосибирца был испачкан краской, и пообещали подготовить комментарий. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее редакция НГС вместе с юристом посчитала нарушения ПДД при погоне двух экипажей ГИБДД за подростками на мопеде. Мы также выяснили, является ли убеждение, что гнаться за мопедом на патрульной машине нельзя, заблуждением.

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