«Форсаж без спецэффектов»: два экипажа ГИБДД погнались за подростками на мопеде — считаем нарушения за 17 секунд погони

Кажется, у маломощного двухколесного агрегата нет ни единого шанса, и нарушителей ПДД вот-вот прижмут к обочине, но это только кажется. Умелый маневр — и вот уже лихачи проскочили между машинами преследователей и повернули в обратном направлении. Сколько раз они петляли таким образом, непонятно, но в итоге погоня успехом не увенчалась.



— На требование сотрудников ГИБДД об остановке водитель мопеда не отреагировал, скрылся. В настоящее время проводятся разыскные мероприятия, при установлении личности водителя он будет привлечен к административной ответственности, — прокомментировали ситуацию в отделе пропаганды ГИБДД.