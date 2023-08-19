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Проблема

«Форсаж без спецэффектов»: два экипажа ГИБДД погнались за подростками на мопеде — считаем нарушения за 17 секунд погони

Поймать шустрых байкеров не удалось

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Необычную погоню сняли восторженные очевидцы

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Ни один приключенческий фильм, ни одна комедия не обходятся без погони. Периодически остросюжетными документальными кадрами, попавшими в объектив регистратора, радуют новосибирцев и сотрудники ГИБДД. Увы, похвастаться этим видео у автоинспекторов точно бы не вышло. Больше всего 17-секундый ролик напоминает сцену из фильма «Такси», когда неповоротливые и тяжеловесные полицейские машины бессильны перед юрким мопедом. Целых два экипажа автоинспекторов так и не сумели догнать парочку подростков на мопеде. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой корреспондент НГС посмотрела забавное видео. Мы сосчитали нарушения, допущенные всеми участниками погони и раз и навсегда ответили на вопрос, могут ли полицейские на машинах гонятся за двухколесным транспортом.

Погоня в горячей крови

Это короткое видео выглядит постановочным, но сотрудники ГИБДД явно так не думают: они вовсю разыскивают двоих юношей, которые покатались на мопеде по улице Высоцкого в среду, 16 августа. На записи видно: водитель и пассажир мопеда без номеров, по виду подростки, едут в сторону Гусинобродского шоссе, а за ними под звуки сирен спешат целых два экипажа автоинспекторов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Патрульным так и не удалось догнать юркий мопед, его водитель и пассажир скрылись

Видео: АСТ-54

Кажется, у маломощного двухколесного агрегата нет ни единого шанса, и нарушителей ПДД вот-вот прижмут к обочине, но это только кажется. Умелый маневр — и вот уже лихачи проскочили между машинами преследователей и повернули в обратном направлении. Сколько раз они петляли таким образом, непонятно, но в итоге погоня успехом не увенчалась.

— На требование сотрудников ГИБДД об остановке водитель мопеда не отреагировал, скрылся. В настоящее время проводятся разыскные мероприятия, при установлении личности водителя он будет привлечен к административной ответственности, — прокомментировали ситуацию в отделе пропаганды ГИБДД.

В отличие от полицейских подписчики паблика АСТ-54 во «ВКонтакте» в выражении своих эмоций не стеснялись. Большинство автолюбителей просто повеселились, наблюдая за безуспешными попытками поймать юрких байкеров:

— Так бы выглядел «Форсаж» без спецэффектов, — предположила подписчица по имени Анастасия Сергеевна.

— Вертолет не подключили для преследования! — ехидничает другой участник сообщества «АСТ-54», Евгений Х.

Некоторые просто удивились, что при таком численном перевесе полицейские не сумели задержать нарушителей:

— Вылезли бы, да руками схватили. Еще две машины, а что не десять? Эффективность была бы такая же, — уверен Виктор С.

Но нашлись и те, кто задался вопросом: а могли ли полицейские вообще преследовать нахальных гонщиков? Ведь первые на машинах, а вторые — на мотоцикле.

— Так нельзя же вроде на машине преследовать?! — удивляются сразу несколько подписчиков паблика.

— О, байки из нулевых подвезли, — отвечают на это их оппоненты.

«Можно преследовать хоть на лошади»

Журналисты НГС обсудили видео вместе с автоюристом Марией Соловьевой, чтобы понять, сколько пунктов ПДД нарушили юные байкеры и есть ли нарушения в действиях их преследователей:

— Во-первых, управление мопедом допускается только в шлеме, лицам, достигшим 16 лет и имеющим водительское удостоверение или временное разрешение, — напомнила Мария Соловьева. — Кроме того, согласно пункту 22.21 ПДД, ездить на мопеде с пассажиром может только водитель, имеющий удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет.

Точно понять, сколько лет водителю, есть ли у него права, и если да, как давно он их получил, не выйдет, пока лихачей не поймают. Но возить приятеля он тем не менее всё равно не мог:

— Согласно пункту 24.8 ПДД, водителям мопеда запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства, — обращает внимание автоюрист. — Учитывая конструкцию мопеда на видео, его водитель прямо нарушил действующий запрет.

Есть и еще одно очевидное нарушение: по требованию сотрудников ГИБДД любой водитель обязан остановиться. Чего герой видео, естественно, не сделал.

Что до самих полицейских, они действовали точно по закону, без единого нарушения:

— Преследование осуществляется на патрульном автомобиле с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. При этом требование об остановке подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с красным сигналом, — напомнила Мария Соловьева. — А вообще, преследовать их можно было хоть на коне, главное, чтобы с мигалками и сиренами.

Откуда взялось популярное заблуждение, что гнаться за мопедом на патрульной машине нельзя, автоюрист не знает. Можно, хотя иногда и просто бесполезно.

Ранее НГС писал о том, что как четыре экипажа ДПС погнались за Hyundai Solaris. Его водитель сел за руль без прав, зато в опьянении.

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