Удирал от ДПС и врезался. Стали известны подробности погони за пьяным водителем в Новосибирске — видео

В полиции раскрыли подробности погони четырех автомобилей ДПС за автомобилем Hyundai Solaris. Пьяный водитель решил скрыться от сотрудников ГИБДД, но врезался в машину.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, утром 29 июля инспекторы ДПС заметили автомобиль Hyundai Solaris, который ехал по улице Восход со стороны улицы Кирова. Сотрудники потребовали водителя остановиться, но мужчина решил удрать. В погоне за нарушителем участвовали четыре машины.
Водитель пытался скрыться, но на улице Каменской врезался в автомобиль Opel и повредил колеса. После этого гонщика остановили. Пострадавших, отмечают в пресс-службе, нет.
— Нарушителем оказался 30-летний житель Новосибирской области, не имеющий права управления транспортным средством, с явными признаками опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, — объяснили в ГУ МВД региона.
Очевидец аварии ранее рассказала НГС, что заметила погоню на проспекте Карла Маркса, а остановили лихача только на Октябрьской магистрали рядом со зданием «Сбербанка» на улице Серебренниковской, 20.
Автомобилиста доставили в отдел полиции № 1 «Центральный». После погони сотрудники установили, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и к административной по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
Сейчас по факту в МВД проводят доследственную проверку, решают вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности. Транспортное средство забрали и оставили на специализированной стоянке.
В июне сотрудники Росгвардии устроили погоню за 29-летним водителем черной Toyota Camry. Автомобилист ехал по встречке и гнал по детской площадке, где гуляли дети.