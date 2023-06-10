Гнал по детской площадке, где гуляли дети. Водитель на черной «Камри» пытался уйти от погони в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники Росгвардии устроили погоню за 29-летним водителем черной Toyota Camry. Автомобилист ехал по встречке и гнал по детской площадке, где гуляли дети.
Инцидент произошел днем 9 июня в Первомайском районе города. Сотрудники Росгвардии заметили автомобиль Toyota Camry, который нарушал правила ПДД: маневрировал, пересек двойную сплошную и ехал по встречной полосе. Водителя потребовали остановиться по громкоговорителю, но тот попытался скрыться, тогда за ним устроили погоню.
На улице Заречной водитель проехал через поребрик и погнал по детской площадке, на которой гуляли дети. Автомобиль удалось поймать, при помощи служебной машины сотрудники заблокировать проезд лихачу на парковке одного из жилых домов. Как только это произошло, водитель выбежал из автомобиля и попытался скрыть, но его задержали.
— При проверке документов водителя, 29-летнего жителя Первомайского района, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения: движения мужчины были раскоординированы, от него исходил сильный запах алкоголя, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
На место инцидента вызвали сотрудников ГИБДД, которым передали задержанного.
Недавно в Кемеровской области сотрудники ГИБДД «Юргинский» вместе с новосибирскими полицейскими бросились в погоню за водителем фургона Peugeot Boxer. Он удирал с пробитым колесом.