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Удирал с пробитым колесом: полиция из двух регионов бросилась в погоню за пьяным новосибирцем

На водителя составили три протокола

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Водитель фургона не выполнил требование остановиться

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В Кемеровской области сотрудники ГИБДД «Юргинский» вместе с новосибирскими полицейскими бросились в погоню за водителем фургона Peugeot Boxer. За рулем оказался житель Новосибирской области.

Как рассказали на сайте МВД по Кемеровской области, в городе Юрге водитель фургона проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться.

— Уходя от погони, водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, пробил колесо, но продолжил движение. К экипажу Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» присоединились коллеги из Новосибирской области. Совместными усилиями удалось остановить нарушителя на 121-м километре автодороги Новосибирск — Иркутск, — рассказали в пресс-службе МВД по Кемеровской области.

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Полиция Кузбасса опубликовала видео погони

Видео: МВД по Кемеровской области

За рулем фургона оказался 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Новосибирец отказался от освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД отстранили его от управления, а фургон поместили на специальную стоянку.

В отношении водителя составлено три протокола: по части 2 статьи 12.26 «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования», части 1 статьи 12.1 «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», части 2 статьи 12.25 «Невыполнение требования об остановке транспортного средства» КоАП РФ.

В конце апреля в Бердске во время погони перевернулся автомобиль. В машине сотрудники ГИБДД нашли синтетический наркотик.

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ПогоняГИБДДКузбассНовосибирская областьФургон
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