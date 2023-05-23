Удирал с пробитым колесом: полиция из двух регионов бросилась в погоню за пьяным новосибирцем

В Кемеровской области сотрудники ГИБДД «Юргинский» вместе с новосибирскими полицейскими бросились в погоню за водителем фургона Peugeot Boxer. За рулем оказался житель Новосибирской области.
Как рассказали на сайте МВД по Кемеровской области, в городе Юрге водитель фургона проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться.
— Уходя от погони, водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, пробил колесо, но продолжил движение. К экипажу Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» присоединились коллеги из Новосибирской области. Совместными усилиями удалось остановить нарушителя на
За рулем фургона оказался 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Новосибирец отказался от освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД отстранили его от управления, а фургон поместили на специальную стоянку.
В отношении водителя составлено три протокола: по части 2 статьи 12.26 «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования», части 1 статьи 12.1 «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», части 2 статьи 12.25 «Невыполнение требования об остановке транспортного средства» КоАП РФ.
В конце апреля в Бердске во время погони перевернулся автомобиль. В машине сотрудники ГИБДД нашли синтетический наркотик.