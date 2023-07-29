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Четыре автомобиля ДПС бросились за Hyundai Solaris в Новосибирске — видео погони

Лихача заметили на площади Маркса, а поймали только в центре города

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По словам свидетельницы, водитель уходил от погони по встречной полосе

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В Новосибирске четыре автомобиля ДПС устроили погоню за Hyundai Solaris. Инцидент произошел утром 29 июля.

Как сообщила НГС Юлия Дегтярева, которая стала свидетелем утренней погони, автомобиль Hyundai Solaris был разбит, она заметила машину в 05:43 на площади Маркса. Сначала за водителем гнались три машины ДПС, но автомобилист не сдавался: ехал по встречной полосе и пытался оторваться. Спустя время присоединилась четвертая машина ДПС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Юлия Дегтярева

Юлия начала снимать видео, когда водитель был на улице Проспект Карла Маркса, а остановили лихача только на Октябрьской магистрали рядом со зданием «Сбербанка» на улице Серебренниковской, 20.

В июне сотрудники Росгвардии устроили погоню за 29-летним водителем черной Toyota Camry. Автомобилист ехал по встречке и гнал по детской площадке, где гуляли дети.

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