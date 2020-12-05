На Винаповском мосту провокатор выскочил на встречку и сбежал. Водитель-жертва врезался в ПАЗ и теперь виноват

И вновь возникает дилемма — ну что нужно было делать водителю с регистратором? Врезаться на полной скорости во встречного? Да он наверняка инстинктивно отвернул от внезапной опасности, так бы сделало большинство автомобилистов. И встает вопрос — как доказать свою невиновность, ведь контакта с провокатором не было, зато столкновение с ПАЗом налицо.

— Надо установить личность встречного водителя и привлечь его к административной ответственности. Видеорегистратор и ПАЗик не виноваты. Если этого не сделать, то страховку водителю с регистратором не получить, а водитель ПАЗа получит страховку, так как ДТП на его полосе. Нужно искать свидетелей, записи видеорегистраторов, — комментирует руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Безусловно, это очень сложный и долгий процесс — попробуй найти провокатора, умчавшегося вдаль, и номера которого не видно за этой записи. И как найти свидетелей, которые тоже разъехались с места ДТП. Возможно, в том же самом ПАЗе есть регистратор, который запечатлел, как машина провокатора обгоняет автобус, и ее номера будут читаемы. В любом случае придется правду искать в суде, так как органы ГИБДД первоначально наверняка вынесут вердикт о виновности пострадавшего водителя.