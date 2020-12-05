На Винаповском мосту провокатор выскочил на встречку и сбежал. Водитель-жертва врезался в ПАЗ и теперь виноват

Виновник ДТП на Винаповском мосту сбежал с места происшествия
В рубрике «Куда ты рулишь?» — очередное ДТП, где провокатор скрывается с места происшествия, а врезаются друг в друга другие водители. Как доказать, что авария произошла по вине скрывшегося автомобилиста, который грубо нарушил ПДД, и как самому не стать виновником столкновения — обсуждаем с экспертом-юристом.
Винаповский мост, водитель с видеорегистратором движется по левой полосе. На встречном направлении пробка, автомобили стоят в два ряда, и вот очередной умник, желая объехать затор, выскакивает на высокой скорости на встречную полос. Наш водитель-жертва уходит от столкновения, но теряет управление — его выносит на встречную полосу, он бьется об отбойник, а затем об автобус ПАЗ. Это еще пострадавшему повезло, что он не врезался сначала в проезжавшие легковушки — отбойник несколько погасил скорость и снизил силу удара о ПАЗ.
И вновь возникает дилемма — ну что нужно было делать водителю с регистратором? Врезаться на полной скорости во встречного? Да он наверняка инстинктивно отвернул от внезапной опасности, так бы сделало большинство автомобилистов. И встает вопрос — как доказать свою невиновность, ведь контакта с провокатором не было, зато столкновение с ПАЗом налицо.
— Надо установить личность встречного водителя и привлечь его к административной ответственности. Видеорегистратор и ПАЗик не виноваты. Если этого не сделать, то страховку водителю с регистратором не получить, а водитель ПАЗа получит страховку, так как ДТП на его полосе. Нужно искать свидетелей, записи видеорегистраторов, — комментирует руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Безусловно, это очень сложный и долгий процесс — попробуй найти провокатора, умчавшегося вдаль, и номера которого не видно за этой записи. И как найти свидетелей, которые тоже разъехались с места ДТП. Возможно, в том же самом ПАЗе есть регистратор, который запечатлел, как машина провокатора обгоняет автобус, и ее номера будут читаемы. В любом случае придется правду искать в суде, так как органы ГИБДД первоначально наверняка вынесут вердикт о виновности пострадавшего водителя.