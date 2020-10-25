«7 лет я добивался». Читатель НГС рассказал, как заставил мэрию запретить хамскую парковку чудаков на Советской

В новом,
Стоянка на тротуаре на Советской, где в свое время застукали машину боксера Алояна (фото выше). Судя по сообщению нашего читателя, власти наконец установят там ограждения.
— 7 лет(!!!!) я добивался того, чтобы прекратили парковку на тротуаре напротив дома
Новенький Mercedes GLE на инвалидном месте.
— Во дворе Орджоникидзе, 37 почти вплотную к подъезду, затрудняя движение жильцов, — сообщает читатель Александр.
«Газель» заехала на тротуар, значит так надо.
— Этот тип по улице Гоголя, 38 паркуется так каждый день. Притом стоит целый день. Вообще там полоса для общественного транспорта, — возмущается Андрей.
Вот для тебя эту дорожку делали.
— Парковка на газоне на Затулинке, — уточняет Ринат.
— Улица Мичурина. Тротуар перегорожен полностью, не пройти, — информирует Александр.
Еще один перегородил проход.
— На придомовой территории игровой площадки паркуется Lexus, — сообщает читательница Ирина.