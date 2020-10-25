«7 лет я добивался». Читатель НГС рассказал, как заставил мэрию запретить хамскую парковку чудаков на Советской

В новом, 198-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: битва читателя за ограждения на тротуаре, джипы на инвалидном месте и стоянка вторым рядом на целый день.



Стоянка на тротуаре на Советской, где в свое время застукали машину боксера Алояна (фото выше). Судя по сообщению нашего читателя, власти наконец установят там ограждения.

