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«7 лет я добивался». Читатель НГС рассказал, как заставил мэрию запретить хамскую парковку чудаков на Советской

Смотрим на новых нарушителей правил парковки

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Многострадальный тротуар на Советской

Многострадальный тротуар на Советской

В новом, 198-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: битва читателя за ограждения на тротуаре, джипы на инвалидном месте и стоянка вторым рядом на целый день.

Стоянка на тротуаре на Советской, где в свое время застукали машину боксера Алояна (фото выше). Судя по сообщению нашего читателя, власти наконец установят там ограждения.

Ответ властей читателю

Ответ властей читателю

— 7 лет(!!!!) я добивался того, чтобы прекратили парковку на тротуаре напротив дома № 35 на улице Советской. Написал около 30 различных жалоб. И вот появилась надежда. Так работает мэрия в Новосибирске — некомпетентность, глупость, безынициативность, — пишет нам Петр.

«Мерседес» на инвалидном месте

«Мерседес» на инвалидном месте

Новенький Mercedes GLE на инвалидном месте.

Стоянка у подъезда

Стоянка у подъезда

— Во дворе Орджоникидзе, 37 почти вплотную к подъезду, затрудняя движение жильцов, — сообщает читатель Александр.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

«Газель» заехала на тротуар, значит так надо.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

— Этот тип по улице Гоголя, 38 паркуется так каждый день. Притом стоит целый день. Вообще там полоса для общественного транспорта, — возмущается Андрей.

Стоянка на дорожке

Стоянка на дорожке

Вот для тебя эту дорожку делали.

Заехал на газон

Заехал на газон

— Парковка на газоне на Затулинке, — уточняет Ринат.

Людям не пройти

Людям не пройти

— Улица Мичурина. Тротуар перегорожен полностью, не пройти, — информирует Александр.

Перегородил проход

Перегородил проход

Еще один перегородил проход.

Стоянка на игровой площадке

Стоянка на игровой площадке

— На придомовой территории игровой площадки паркуется Lexus, — сообщает читательница Ирина.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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