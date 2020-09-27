«Лексус» 777 и «Лэнд Крузер» 009 — смотрите, как вызывающе хозяева бросают свои джипы и никого не боятся

Новосибирцы показали новую подборку автохамов
В новом, 195-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: тройное нарушение внедорожника с прицепом, многострадальный тротуар на Красном и автохамы возле нового Затулинского парка.
Красавчик на «Лэнд Крузере» с прицепом с номерами Н009СО.
... и газон, и тротуар, и полное перекрытие для пешеходов, — пишут наши читатели.
— Всегда так паркуется. Видимо любит быть в центре, — ведет наблюдение Иван.
— Вход в Нарымский сквер. BMW перегородил спуск для колясок и стоит прямо на зебре, — сообщает Максим.
— Зачастую «чудаки» оправдываются тем, что не могут найти другую парковку. В данном случае свободных парковочных мест вокруг сколько угодно. Просто данному альтернативно одарённому индивидууму нравятся именно газоны, — рассказывает Сергей.
— Красный проспект, 50. Возле «Том Ям бара». И так каждый день — вошло в моду, парковать свои корыта на тротуаре, — возмущается читатель Александр. И что интересно, весь город уродливыми заборами утыкали, а в этом месте рука не поднимается помешать нарушителям?
— Владелец этого авто регулярно паркуется прям на пешеходном переходе по улице Свечникова. По этому переходу дети идут в школу 207, — пишет Татьяна
Нужно использовать любое местечко на тротуаре.
— Мичурина, 20, постоянно паркуются прямо где пешеходный переход. И никто ничего с этим не делает, — сообщают очевидцы.
— Пересечение Максима Горького и Серебренниковской, — уточняет Антон.
— Открыли Затулинский парк и вот новые индивиды, — информирует читатель Виталий.