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«Лексус» 777 и «Лэнд Крузер» 009 — смотрите, как вызывающе хозяева бросают свои джипы и никого не боятся

Новые фото наших читателей с нарушителями правил парковки

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Внедорожник с прицепом

Внедорожник с прицепом

Новосибирцы показали новую подборку автохамов

В новом, 195-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: тройное нарушение внедорожника с прицепом, многострадальный тротуар на Красном и автохамы возле нового Затулинского парка.

Красавчик на «Лэнд Крузере» с прицепом с номерами Н009СО.

Тройное нарушение

Тройное нарушение

... и газон, и тротуар, и полное перекрытие для пешеходов, — пишут наши читатели.

Парковка внедорожника с номерами 777

Парковка внедорожника с номерами 777

— Всегда так паркуется. Видимо любит быть в центре, — ведет наблюдение Иван.

Разместился на пешеходном переходе

Разместился на пешеходном переходе

— Вход в Нарымский сквер. BMW перегородил спуск для колясок и стоит прямо на зебре, — сообщает Максим.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Зачастую «чудаки» оправдываются тем, что не могут найти другую парковку. В данном случае свободных парковочных мест вокруг сколько угодно. Просто данному альтернативно одарённому индивидууму нравятся именно газоны, — рассказывает Сергей.

Вот где не хватает забора

Вот где не хватает забора

— Красный проспект, 50. Возле «Том Ям бара». И так каждый день — вошло в моду, парковать свои корыта на тротуаре, — возмущается читатель Александр. И что интересно, весь город уродливыми заборами утыкали, а в этом месте рука не поднимается помешать нарушителям?

Стоянка на зебре

Стоянка на зебре

— Владелец этого авто регулярно паркуется прям на пешеходном переходе по улице Свечникова. По этому переходу дети идут в школу 207, — пишет Татьяна

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Нужно использовать любое местечко на тротуаре.

Помеха пешеходам

Помеха пешеходам

— Мичурина, 20, постоянно паркуются прямо где пешеходный переход. И никто ничего с этим не делает, — сообщают очевидцы.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Пересечение Максима Горького и Серебренниковской, — уточняет Антон.

Нарушения у нового парка

Нарушения у нового парка

— Открыли Затулинский парк и вот новые индивиды, — информирует читатель Виталий.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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