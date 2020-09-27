«Лексус» 777 и «Лэнд Крузер» 009 — смотрите, как вызывающе хозяева бросают свои джипы и никого не боятся

— Красный проспект, 50. Возле «Том Ям бара». И так каждый день — вошло в моду, парковать свои корыта на тротуаре, — возмущается читатель Александр. И что интересно, весь город уродливыми заборами утыкали, а в этом месте рука не поднимается помешать нарушителям?

