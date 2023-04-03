Дело о жестоком убийстве трех кошек в Новосибирске: как наказали обвиняемого

За нарушение ч. 2 ст. 245 УК суд назначил ему год исправительных работ с удержанием 10% от дохода (зарплаты) в счет государства.



Как сообщали в прокуратуре ранее 21 октября 2022 года к Архипову обратились знакомые, попросили его поймать трех кошек в квартире дома на улице Фадеева. Животных планировали отдать в приют, но мужчина решил поступить с ними по-другому.

