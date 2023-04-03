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Дело о жестоком убийстве трех кошек в Новосибирске: как наказали обвиняемого

Сибиряк выкинул животных с 16 этажа

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Уголовные дела о жестоком обращении с животными возбуждаются и доходят до приговора нечасто

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3 апреля Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 55-летнему мужчине за жесткое обращение с животными. В октябре 2022 года Андрей Архипов расправился с тремя кошками.

За нарушение ч. 2 ст. 245 УК суд назначил ему год исправительных работ с удержанием 10% от дохода (зарплаты) в счет государства.

Как сообщали в прокуратуре ранее 21 октября 2022 года к Архипову обратились знакомые, попросили его поймать трех кошек в квартире дома на улице Фадеева. Животных планировали отдать в приют, но мужчина решил поступить с ними по-другому.

— Пройдя в квартиру, Архипов. обнаружил, что три кошки находятся на балконе, после чего по очереди взял кошек в руки и бросил их с балкона квартиры, расположенной на 16 этаже, — говорится в материалах дела.

Обнаружив, что одна кошек выжила, живодёр добил ее ногой, тела животных он выкинул в мусорный бак.

Приговор в отношении мужчины не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

В 2019 году Новосибирск всколыхнуло жестокое убийство рыжего кота Моти из Академгородка. Виновной в этой признали несовершеннолетнюю девушку, ее решили принудительно лечить.

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