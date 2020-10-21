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«Используются в ритуалах»: приюты решили не отдавать черных котов перед Хэллоуином

Волонтеры боятся за жизнь таких животных

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Некоторые считают, что черных котов могут использовать для ритуалов не только на Хэллоуин

Некоторые считают, что черных котов могут использовать для ритуалов не только на Хэллоуин

В Новосибирске перед Хэллоуином перестали отдавать черных котов

Сотрудники некоторых новосибирских приютов перестали отдавать черных животных новым хозяевам — из-за того, что приближается Хэллоуин. Это связано с тем, что, по их мнению, котов и собак могут использовать для жестоких ритуалов.

— Мы каждый год перестаем отдавать черных животных недели за три до Хэллоуина. Это связано с тем, что сатанисты могут убийство черных котят использовать в ритуалах. В последнее время появились данные, что и рыжих, но это непроверенная информация. Обычно человек звонит и говорит: «Я хочу черного котенка». Тогда отвечаю: «Хорошо, приезжайте с паспортом, я посмотрю ваши данные, и решим». И всё, человек кладет трубку и не появляется. Два раза за последние три недели такое было. И всё, люди исчезают, — рассказала руководитель «Первого городского приюта» Татьяна Палкина.

В «Приюте Академгородка» для собак тоже опасаются отдавать животных в этот период. Зоозащитники и волонтеры заранее предупреждают друг друга о возможной опасности для животных.

— Мы об этом знаем, конечно, и все друг друга предупреждаем. Не отдаем ни в коем случае. У нас уже сейчас предупреждение по всем группам прошло, мне прислали где-то месяц назад в личку. Пока не звонили, не спрашивали черных животных. Опасаемся, что они используются при каких-то ритуалах. Не знаю, насколько это верно, но бытует такое мнение, поэтому зоозащитники насторожены, — сообщила НГС Галина Клебче, руководитель «Приюта Академгородка».

По словам волонтера приюта «Дари Добро» Оксаны Масловой, в другие месяцы также стараются проверять людей, которые хотят завести животных черного цвета.

— Мы таких котов не пиарим никогда. Сатанистам без разницы, Хэллоуин или нет. Хотя, конечно, в это время обострение возникает. Мы на протяжении пяти лет именно после Хэллоуина находим травмированных животных, сначала это был кот Джек, у которого была отрублена лапа. Он пропал в ночь на Хэллоуин, а появился спустя дня два. Был пес Гектор, у него сняли скальп с головы. После таких случаев задумаешься, отдавать черных животных или нет. Я боюсь их отдавать, — сказала волонтер.

Решение о том, пристраивать таких котов или нет, волонтеры принимают только после того, как проверят потенциального хозяина.

Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Тогда зоозащитники также просили владельцев не отдавать животных перед Хэллоуином, потому что боялись, что их будут пытать.

Горожане сообщают о жестоком обращении с животными не только перед Хэллоуином. Например, в апреле на Затулинке на глазах у хозяина выстрелили в пса. Животное скончалось от полученного ранения.

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