«Используются в ритуалах»: приюты решили не отдавать черных котов перед Хэллоуином

Сотрудники некоторых новосибирских приютов перестали отдавать черных животных новым хозяевам — из-за того, что приближается Хэллоуин. Это связано с тем, что, по их мнению, котов и собак могут использовать для жестоких ритуалов.

— Мы каждый год перестаем отдавать черных животных недели за три до Хэллоуина. Это связано с тем, что сатанисты могут убийство черных котят использовать в ритуалах. В последнее время появились данные, что и рыжих, но это непроверенная информация. Обычно человек звонит и говорит: «Я хочу черного котенка». Тогда отвечаю: «Хорошо, приезжайте с паспортом, я посмотрю ваши данные, и решим». И всё, человек кладет трубку и не появляется. Два раза за последние три недели такое было. И всё, люди исчезают, — рассказала руководитель «Первого городского приюта» Татьяна Палкина.