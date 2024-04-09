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Страна и мир обзор Регионы России готовят к эвакуации, в Москве нашли смертельно опасную шаверму: главные новости за 8 апреля

Регионы России готовят к эвакуации, в Москве нашли смертельно опасную шаверму: главные новости за 8 апреля

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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В связи с потопом власти заявили, что «держат руку на пульсе»

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 8 апреля.

Регионы России готовят к эвакуации

Сегодня в Орске вышла из берегов река Елшанка. Об этом заявил мэр города Василий Козупица. Он призвал жителей районов затопления срочно эвакуироваться в безопасные места.

— Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов, — написал Козупица в телеграм-канале. — Уважаемые орчане, отнеситесь ответственно к ситуации, соберите необходимые вещи, документы и эвакуируйтесь в безопасное место.

В это же время город продолжает затапливать река Урал. За сутки уровень воды вырос на 16 сантиметров, достигнув 872 сантиметра, заявили в мэрии.

Ситуацию в регионе прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока что не планирует посещать Оренбургскую область, однако «постоянно держит руку на пульсе».

Также из-за паводков людей эвакуируют в Курганской области: после данных от Министерства природы РФ о том, что вода придет уже 10–12 апреля, власти объявили о превентивной эвакуации жителей в микрорайоне Вороновка.

Объявить режим ЧС также планируют в Тюменской области — из-за растущего уровня воды в реках Тобол и Ишим местных жителей предупредили об угрозе скорого подтопления.

— У меня есть прогноз, тоже неутешительный по Тюменской области, — заявил руководитель правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Игорь Шумков. — К 20 апреля опасные отметки будут достигнуты. И пик паводка на всем протяжении от Ильинки до Ишима мы ожидаем 23–25 апреля, причем это будет превышение исторических максимумов на 1,5–4,4 метра.

Дроны атаковали спиртзавод и ЗАЭС

Сегодня беспилотники вновь атаковали Курскую область. Губернатор региона Роман Старовойт отчитался о том, что дрон скинул взрывное устройство на бывший спиртзавод неподалеку от села Гуево.

— Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал, — написал глава региона в телеграм-канале.

Регион регулярно попадает под атаки беспилотников. Режим опасности вводился в воскресенье, 7 апреля. В Минобороны России отчитывались о сбитых БПЛА над регионом 2, 3 и 5 апреля.

Также об атаке дронов заявило руководство Запорожской АЭС — пресс-служба станции отчиталась о том, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на кровлю шестого энергоблока.

Обстрел станции и объектов ее инфраструктуры продолжаются. И это способно повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС, — говорится в сообщении пресс-службы.

Федеральные телеканалы показали допрос террористов, обвиняемых в нападении на «Крокус»

Первый канал, «Россия 1» и НТВ показали кадры допроса четырех террористов, обвиняемых в атаке на «Крокус Сити Холл». Видео СМИ передали сотрудники ФСБ.

Один из террористов заявил, что указания им давал координатор под именем Сайфулло: он велел ехать им на Украину после теракта, где им обещали выплатить 1 миллион рублей.

— Поехали в Киев, где должны были ждать деньги — по 1 млн рублей <...> Каждый понимал, что перейти границу будет тяжело. Сайфулло сказал, что там вас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут перейти нам границу и доехать в Киев, — заявил на камеру Мухаммадсобир Файзов.

«Россия 1» также рассказала в сюжете, что террористы отправили куратору фотографии входов в «Крокус» 24 февраля. Также в телефонах обнаружены снимки «людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом». Следствие считает, что это может стать доказательством связи теракта и специальной военной операции.

В 28 из 29 шаверм Москвы и Питера обнаружили кишечную палочку

Эксперты Роскачества провели исследование московских и питерских шаверм и оказались неприятно удивлены — в 28 из 29 случаев в еде обнаружили кишечную палочку и другие опасные бактерии, заявили в компании.

Специалисты проверили 29 торговых марок: 19 в Москве и 10 в Санкт-Петербурге. Шаурму закупали в торговых сетях, на рынках, в магазинах и на маркетплейсах.

Однако если в большинстве своем отравление не приведет к серьезным последствием, то в одном из случаев эксперты нашли золотистый стафилококк, который может быть смертельно опасен.

ПО ТЕМЕ
Дайджест Новости Апрель Орск Потоп Дроны Беспилотники Спиртзавод ЗАЭС Террорист Крокус Сити Холл Допрос Шаверма Шаурма Отравление
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