Регионы России готовят к эвакуации, в Москве нашли смертельно опасную шаверму: главные новости за 8 апреля

В связи с потопом власти заявили, что «держат руку на пульсе» Источник: Людмила Орлова / 74.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 8 апреля.



Регионы России готовят к эвакуации

Сегодня в Орске вышла из берегов река Елшанка. Об этом заявил мэр города Василий Козупица. Он призвал жителей районов затопления срочно эвакуироваться в безопасные места.



— Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов, — написал Козупица в телеграм-канале. — Уважаемые орчане, отнеситесь ответственно к ситуации, соберите необходимые вещи, документы и эвакуируйтесь в безопасное место.



В это же время город продолжает затапливать река Урал. За сутки уровень воды вырос на 16 сантиметров, достигнув 872 сантиметра, заявили в мэрии.



Ситуацию в регионе прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока что не планирует посещать Оренбургскую область, однако «постоянно держит руку на пульсе».



Также из-за паводков людей эвакуируют в Курганской области: после данных от Министерства природы РФ о том, что вода придет уже 10–12 апреля, власти объявили о превентивной эвакуации жителей в микрорайоне Вороновка.

Объявить режим ЧС также планируют в Тюменской области — из-за растущего уровня воды в реках Тобол и Ишим местных жителей предупредили об угрозе скорого подтопления.

— У меня есть прогноз, тоже неутешительный по Тюменской области, — заявил руководитель правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Игорь Шумков. — К 20 апреля опасные отметки будут достигнуты. И пик паводка на всем протяжении от Ильинки до Ишима мы ожидаем 23–25 апреля, причем это будет превышение исторических максимумов на 1,5–4,4 метра.



Дроны атаковали спиртзавод и ЗАЭС

Сегодня беспилотники вновь атаковали Курскую область. Губернатор региона Роман Старовойт отчитался о том, что дрон скинул взрывное устройство на бывший спиртзавод неподалеку от села Гуево.



— Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал, — написал глава региона в телеграм-канале.



Регион регулярно попадает под атаки беспилотников. Режим опасности вводился в воскресенье, 7 апреля. В Минобороны России отчитывались о сбитых БПЛА над регионом 2, 3 и 5 апреля.



Также об атаке дронов заявило руководство Запорожской АЭС — пресс-служба станции отчиталась о том, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на кровлю шестого энергоблока.



— Обстрел станции и объектов ее инфраструктуры продолжаются. И это способно повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС, — говорится в сообщении пресс-службы.



Федеральные телеканалы показали допрос террористов, обвиняемых в нападении на «Крокус»

Первый канал, «Россия 1» и НТВ показали кадры допроса четырех террористов, обвиняемых в атаке на «Крокус Сити Холл». Видео СМИ передали сотрудники ФСБ.



Один из террористов заявил, что указания им давал координатор под именем Сайфулло: он велел ехать им на Украину после теракта, где им обещали выплатить 1 миллион рублей.



— Поехали в Киев, где должны были ждать деньги — по 1 млн рублей <...> Каждый понимал, что перейти границу будет тяжело. Сайфулло сказал, что там вас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут перейти нам границу и доехать в Киев, — заявил на камеру Мухаммадсобир Файзов.



«Россия 1» также рассказала в сюжете, что террористы отправили куратору фотографии входов в «Крокус» 24 февраля. Также в телефонах обнаружены снимки «людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом». Следствие считает, что это может стать доказательством связи теракта и специальной военной операции.



В 28 из 29 шаверм Москвы и Питера обнаружили кишечную палочку

Эксперты Роскачества провели исследование московских и питерских шаверм и оказались неприятно удивлены — в 28 из 29 случаев в еде обнаружили кишечную палочку и другие опасные бактерии, заявили в компании.



Специалисты проверили 29 торговых марок: 19 в Москве и 10 в Санкт-Петербурге. Шаурму закупали в торговых сетях, на рынках, в магазинах и на маркетплейсах.

