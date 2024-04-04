Появились разговоры о дополнительной мобилизации в России. Что на это ответили в Кремле

Зеленский заявил, что в РФ планируют дополнительно мобилизовать 300 тысяч человек. В Кремле и Госдуме другая информация Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 3 апреля.



Президент Украины рассказал о дополнительной мобилизации в РФ

Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Александром Стуббом в Киеве, заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию.

— Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных, — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, лаконично отметил: «Это неправда».

Кроме того, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя это же заявление Зеленского, рассказал RTVI, что «у нас система комплектования вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции».

— Мобилизации не будет, — подчеркнул Картаполов.

А член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сказал, что «мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в вооруженные силы».



Мишустин назвал уровень средней зарплаты в России

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с годовым отчетом правительства, сообщил, что средняя зарплата в России составляет чуть более 73 тысяч рублей. Об этом он рассказал, отвечая лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, утверждавшему, что средняя зарплата в стране сегодня составляет 20 тысяч рублей в месяц.

— Это не так. Средняя заработная плата в стране — 73 тысячи рублей, — парировал председатель правительства. — Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата — 73 тысяч с копейками.

Какая цифра, по вашему мнению, ближе к реальности? 20 тысяч 73 тысячи с копейками У меня своя версия, напишу в комментариях

О чем еще рассказывал сегодня Михаил Мишустин в Госдуме, мы рассказывали в нашем небольшом, но показательном обзоре.

В центре России проснулись змеи

Жители Московской и Костромской областей уже повстречали гадюк, а в Калужской области одна из змей набросилась на 20-летнего парня. Послу укуса он два дня пролежал в реанимации.



— Пациенту была моментально оказана специализированная медицинская помощь: введены антидоты (сыворотка против яда гадюки и столбняка), проведена интенсивная инфузионно-дезинтоксикационная терапия, — сообщил главный врач Калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко Алан Цкаев. — В течение суток состояние пациента стабилизировано, болевой синдром купирован, интоксикация купирована.



Корреспонденты издания MSK1.RU разобрались, как отличить ядовитую гадюку от обычного ужа и что делать (а особенно что делать нельзя), если встреча со змеей закончилась укусом.

Рыбак поймал на Новосибирском водохранилище судака на 8 кило

Житель Новосибирска поймал на Обском водохранилище судака весом 8 килограммов. Об этом корреспондентам издания NGS.RU рассказала внучка удачливого мужчины.



Рыбак почувствовал, что у него клюет, и начал подсекать, но улов оказался настолько крупным, что рыба не пролезала в лунку.



— Он сам бы ее не достал, ему помогали соседние рыбаки. Всё это было довольно долго и захватывающе, — рассказала внучка мужчины.



Источник: читательница NGS.RU









