Появились разговоры о дополнительной мобилизации в России. Что на это ответили в Кремле

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 3 апреля.
Президент Украины рассказал о дополнительной мобилизации в РФ
Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Александром Стуббом в Киеве, заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию.
— Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных, — сказал Зеленский.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, лаконично отметил: «Это неправда».
Кроме того, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя это же заявление Зеленского, рассказал RTVI, что «у нас система комплектования вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции».
— Мобилизации не будет, — подчеркнул Картаполов.
А член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сказал, что «мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в вооруженные силы».
Мишустин назвал уровень средней зарплаты в России
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с годовым отчетом правительства, сообщил, что средняя зарплата в России составляет чуть более 73 тысяч рублей. Об этом он рассказал, отвечая лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, утверждавшему, что средняя зарплата в стране сегодня составляет 20 тысяч рублей в месяц.
— Это не так. Средняя заработная плата в стране — 73 тысячи рублей, — парировал председатель правительства. — Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата — 73 тысяч с копейками.
Какая цифра, по вашему мнению, ближе к реальности?
О чем еще рассказывал сегодня Михаил Мишустин в Госдуме, мы рассказывали в нашем небольшом, но показательном обзоре.
В центре России проснулись змеи
Жители Московской и Костромской областей уже повстречали гадюк, а в Калужской области одна из змей набросилась на 20-летнего парня. Послу укуса он два дня пролежал в реанимации.
— Пациенту была моментально оказана специализированная медицинская помощь: введены антидоты (сыворотка против яда гадюки и столбняка), проведена интенсивная инфузионно-дезинтоксикационная терапия, — сообщил главный врач Калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко Алан Цкаев. — В течение суток состояние пациента стабилизировано, болевой синдром купирован, интоксикация купирована.
Корреспонденты издания MSK1.RU разобрались, как отличить ядовитую гадюку от обычного ужа и что делать (а особенно что делать нельзя), если встреча со змеей закончилась укусом.
Рыбак поймал на Новосибирском водохранилище судака на 8 кило
Житель Новосибирска поймал на Обском водохранилище судака весом 8 килограммов. Об этом корреспондентам издания NGS.RU рассказала внучка удачливого мужчины.
Рыбак почувствовал, что у него клюет, и начал подсекать, но улов оказался настолько крупным, что рыба не пролезала в лунку.
— Он сам бы ее не достал, ему помогали соседние рыбаки. Всё это было довольно долго и захватывающе, — рассказала внучка мужчины.
После взвешивания оказалось, что вес пойманного судака составляет 8 килограммов 100 граммов. Рыбу мужчина решил пустить на пирог.