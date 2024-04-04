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Страна и мир обзор Появились разговоры о дополнительной мобилизации в России. Что на это ответили в Кремле

Появились разговоры о дополнительной мобилизации в России. Что на это ответили в Кремле

Главные новости за 3 апреля

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Зеленский заявил, что в РФ планируют дополнительно мобилизовать 300 тысяч человек. В Кремле и Госдуме другая информация

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 3 апреля.

Президент Украины рассказал о дополнительной мобилизации в РФ

Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Александром Стуббом в Киеве, заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию.

— Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных, — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, лаконично отметил: «Это неправда».

Кроме того, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя это же заявление Зеленского, рассказал RTVI, что «у нас система комплектования вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции».

— Мобилизации не будет, — подчеркнул Картаполов.

А член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сказал, что «мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в вооруженные силы».

Мишустин назвал уровень средней зарплаты в России

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с годовым отчетом правительства, сообщил, что средняя зарплата в России составляет чуть более 73 тысяч рублей. Об этом он рассказал, отвечая лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, утверждавшему, что средняя зарплата в стране сегодня составляет 20 тысяч рублей в месяц.

— Это не так. Средняя заработная плата в стране — 73 тысячи рублей, — парировал председатель правительства. — Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата — 73 тысяч с копейками.

Какая цифра, по вашему мнению, ближе к реальности?

20 тысяч
73 тысячи с копейками
У меня своя версия, напишу в комментариях

О чем еще рассказывал сегодня Михаил Мишустин в Госдуме, мы рассказывали в нашем небольшом, но показательном обзоре.

В центре России проснулись змеи

Жители Московской и Костромской областей уже повстречали гадюк, а в Калужской области одна из змей набросилась на 20-летнего парня. Послу укуса он два дня пролежал в реанимации.

— Пациенту была моментально оказана специализированная медицинская помощь: введены антидоты (сыворотка против яда гадюки и столбняка), проведена интенсивная инфузионно-дезинтоксикационная терапия, — сообщил главный врач Калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко Алан Цкаев. — В течение суток состояние пациента стабилизировано, болевой синдром купирован, интоксикация купирована.

Корреспонденты издания MSK1.RU разобрались, как отличить ядовитую гадюку от обычного ужа и что делать (а особенно что делать нельзя), если встреча со змеей закончилась укусом.

Рыбак поймал на Новосибирском водохранилище судака на 8 кило

Житель Новосибирска поймал на Обском водохранилище судака весом 8 килограммов. Об этом корреспондентам издания NGS.RU рассказала внучка удачливого мужчины.

Рыбак почувствовал, что у него клюет, и начал подсекать, но улов оказался настолько крупным, что рыба не пролезала в лунку.

— Он сам бы ее не достал, ему помогали соседние рыбаки. Всё это было довольно долго и захватывающе, — рассказала внучка мужчины.

После взвешивания оказалось, что вес пойманного судака составляет 8 килограммов 100 граммов. Рыбу мужчина решил пустить на пирог.

ПО ТЕМЕ
Михаил Мишустин Госдума Правительство Мобилизация Спецоперация на Украине Владимир Зеленский Дмитрий Песков Зарплата Средняя зарплата Рыба 0.75 Please Гадюки Укус змеи Укус гадюки
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