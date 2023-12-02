Украина анонсировала новую фазу конфликта с Россией: новости СВО за 1 декабря

Зеленский рассказал о новой фазе конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о начале новой фазы конфликта с Россей, которая связана с приближением зимы.



— У нас новая фаза войны, это факт. Зима — как новая фаза войны. Я бы сказал, что зимой войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов, — заявил Зеленский.

Кроме того, глава Украины рассказал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло результатов, на которые надеялись в Киеве.



— Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт, — отметил украинский президент.



Также Зеленский рассказал, что Украина не получила от западных союзников всего необходимого оружия, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро.