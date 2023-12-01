В Новосибирск прибыл Дмитрий Медведев — что известно о его визите

В Новосибирск 1 декабря с рабочим визитом прибыл зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Как сообщают РИА Новости, в Новосибирске он проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками.
— Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается, — пояснил Дмитрий Медведев.
Также во время приема граждан Дмитрий Медведев поддержал предложение о досрочном выходе на пенсию инструкторов по физической культуре в детских садах. С такой просьбой к нему обратилась сотрудница одного из дошкольных учреждений Новосибирска.
Как отметила педагог, она работает инструктором по физкультуре более 14 лет, однако не имеет права выйти на пенсию досрочно, так как эта должность не входит в разряд педагогических
— Чтобы решить эту вашу проблему, а я считаю, что ее нужно решить, надо дополнить это постановление. Я в целом считаю, что это справедливо. Абсолютно тот же труд, те же дети. И работа с ними требует такой же отдачи, является такой же сложной, как и работа воспитателей в детском саду, — сказал Медведев сообщает ТАСС.
Решить этот вопрос Медведев поручил главе партийной комиссии по работе с обращениями граждан Анне Кузнецовой.