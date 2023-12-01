В Новосибирск прибыл Дмитрий Медведев — что известно о его визите

— Чтобы решить эту вашу проблему, а я считаю, что ее нужно решить, надо дополнить это постановление. Я в целом считаю, что это справедливо. Абсолютно тот же труд, те же дети. И работа с ними требует такой же отдачи, является такой же сложной, как и работа воспитателей в детском саду, — сказал Медведев сообщает ТАСС.



Решить этот вопрос Медведев поручил главе партийной комиссии по работе с обращениями граждан Анне Кузнецовой.

