«$ 800 тысяч за выступление Пугачевой никто не заплатит». Где и за сколько споет Примадонна на Новый год

В ноябре каждый год большинство популярных российских исполнителей уже понимали, как расписана их концертная жизнь в самые «жаркие» предновогодние дни. Так было до пандемии ковида, когда вирус основательно разрушил планы и артистов, и зрителей. Стоило выработать коллективный иммунитет, как началась специальная военная операция и стране стало не до развлечений. Но Новый год к нам снова мчится, поэтому и зрители, и звезды готовятся к его встрече. Будут ли в этом году петь на корпоративах любимые артисты или танцевать на вечеринках мы будем лишь под их треки? Выясняет MSK1.RU.
Дубай — столица частных вечеринок
— Конечно, вечеринки будут, и много, но в основном не в России, — утверждает руководитель международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. — Основной пул частных заказчиков, которые обеспечивали наших поп-звезд работой в предновогодние недели, уехал из России. Это по-прежнему состоятельные люди, которые умеют развлекаться и привыкли, что их частные мероприятия ведут звезды и выступают на них тоже звезды. Поэтому они продолжают заказывать исполнителей для своих вечеринок, но только за пределами родины. И даже те бизнесмены, что остались в стране, стараются проводить частные мероприятия за ее пределами — так спокойней.
— И где же будет проходить основное веселье?
— Центр частных вечеринок сегодня — Арабские Эмираты: в основном Дубай, чуть меньше Абу-Даби. До санкций наше агентство могло организовать мероприятие где угодно. Мы первыми начали превращать конференц-залы в банкетные — в Европе просто нет банкетных залов в нашем привычном представлении. Мы могли легко устроить вечеринку со звездами хоть в Париже, хоть в Лондоне, хоть на Лазурном берегу. Сегодня же в недружественных странах организовать что-то для заказчиков из России нереально — масса законодательных преград и сложностей. Поэтому всё веселье переехало в Арабские Эмираты. С организацией корпоративов и других частных мероприятий никакой сложности, русскоязычная публика увеличилась в разы, и мировые звезды легко прилетают туда на частные выступления. Вот только в прошедшую пятницу мы организовывали три частных концерта. А если обобщить, то еще два года назад в Дубае проходили четыре частных вечеринки для русских заказчиков в месяц, а теперь таких приватных мероприятий с выступлениями звезд уже сорок!
— Почему именно мировые звезды? Российские не котируются?
— Даже в самые «жирные» нулевые в России больше всего ценили выступление на корпоративах мировых звезд.
Действительно, если вспомнить, кто приезжал в Россию по частным приглашениям, окажется, что большинство мировых знаменитостей перед обычными зрителями так и не выступили, зато за миллион-другой услаждали гостей бизнесменов из списка «Форбс» или, например, хозяина Черкизовского рынка. Дженнифер Лопес, Рики Мартин, Кристина Агилера, Эми Уайнхаус, Стинг, Мэрайя Кэри, Робби Уильямс, Кайли Миноуг, Джеймс Браун и многие другие зарабатывали на российских корпоративах. А группа «Бонни М» могла уже просить российские гражданство, месяцами отрабатывая частные концерты.
— Сегодня ситуация точно такая же — заказчики предпочитают мировых знаменитостей, а не российских, — уточнил Евгений Морозов. — Тут и дело вкуса и ограниченный выбор — ну сколько раз можно приглашать, например, Валерия Меладзе? Ну два раза, три, а потом одни и те же песни надоедают.
Три столпа — Пугачева, Антонов и Лепс
— Получается, что всё это веселье в Дубае никак не улучшает материальное положение наших артистов?
— Не всех, это точно. Тот же Валерий Меладзе — большой артист, ему есть что сказать зрителям, и он легко, если будет нужно, наладит концертные выступления, а не только частные выступления. А что может сказать Егор Крид или та же Зиверт? Или Лобода, у которой проваливается уже не первый гастрольный тур? Потому что они и не востребованы там, где есть конкуренция с мировыми звездами. Другое дело, главные и бессменные хедлайнеры наших корпоративов — Григорий Лепс, Юрий Антонов и Алла Пугачева. Они по-прежнему пользуются огромной популярностью.
— Но та же Алла Пугачева давно не выступала на корпоративах, она по-прежнему готова петь?
— Конечно, артист должен петь, и не дома, а перед публикой. Я вам пересказываю своими словами, что говорит Алла Борисовна о ее приезде на корпоратив в Россию. «Если вы меня пригласите на частное выступление, то мой гонорар будет 500 тысяч долларов, еще около 200 тысяч — райдер для меня и команды, примерно, 100 тысяч долларов — аренда зала и качественно аппаратуры». В итоге получается — 800 тысяч долларов. Кто тот человек, что заплатит за выступление Пугачевой такую сумму? Кто может позволить себе такие траты? На мой взгляд, только казнокрады и коррупционеры. А такие люди побоятся светиться перед той же налоговой или силовыми структурами. Поэтому ее выступление на корпоративе, даже очень камерном и закрытом, вряд ли состоится, — считает Евгений Морозов, глава концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ».
«Елки» звезд уже не кормят
— С Арабскими Эмиратам разобрались. А что же с новогодними корпоративами в России?
— А в России индустрия корпоративов, на мой взгляд, умерла. Я не зря говорю «индустрия» — раньше были четкие расценки на каждого артиста. Например, Валерий Леонтьев стоил, условно, 100 тысяч долларов — и стоил так для всех заказчиков. И люди понимали, могут они себе позволить его выступление или пригласят кого-нибудь подешевле. А сейчас четких расценок нет. Гонорар артиста — это результат договоренностей конкретного заказчика с женой звезды или его директором. Такой междусобойчик. К тому же и число заказчиков существенно поубавилось. И теперь за две недели не заработать столько, чтобы можно было пожить полгода до летних гастролей.
Из истории вопроса
Владимир Высоцкий давал «корпоратив» в автобусе
— А вы знаете, что частные выступления перед Новым годом — это не постсоветское изобретение. Еще во времена СССР были люди, готовые организовывать частные выступления Владимира Высоцкого. И он эти концерты давал. А чтобы не нарваться на статью о левых доходах, выступал в автобусе, — рассказывает глава агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. — В пазике рассаживались 20 человек, каждый платил по 30 рублей, и Высоцкий пел 30–40 минут. Потом заходила следующая партия слушателей — к автобусу стояла очередь. А потом автобус с Высоцким уезжал.
Напомним, 2 ноября, стало известно, что Алла Пугачева пересекла границу России через пропускной пункт в Псковской области, а уже утром ее застали на Ленинградском вокзале Москвы с чемоданом в сопровождении помощника и концертного директора. Позже ее авто заметили в деревне Грязь.
Пугачева вместе с семьей покинула Россию вскоре после начала СВО и остановилась в Израиле. В мае этого года певица приезжала на родину, чтобы попрощаться со своим другом — модельером Валентином Юдашкиным. Тогда с ней пообщался советник президента Дмитрий Песков, а на прощание поцеловал руку.
Почитайте наши репортажи из деревни Грязь. MSK1.RU съездил туда прошлым летом и показывал, как живет деревня, в которой жила звездная пара.