«$ 800 тысяч за выступление Пугачевой никто не заплатит». Где и за сколько споет Примадонна на Новый год

— Сегодня ситуация точно такая же — заказчики предпочитают мировых знаменитостей, а не российских, — уточнил Евгений Морозов. — Тут и дело вкуса и ограниченный выбор — ну сколько раз можно приглашать, например, Валерия Меладзе? Ну два раза, три, а потом одни и те же песни надоедают.



Три столпа — Пугачева, Антонов и Лепс

— Получается, что всё это веселье в Дубае никак не улучшает материальное положение наших артистов?



— Не всех, это точно. Тот же Валерий Меладзе — большой артист, ему есть что сказать зрителям, и он легко, если будет нужно, наладит концертные выступления, а не только частные выступления. А что может сказать Егор Крид или та же Зиверт? Или Лобода, у которой проваливается уже не первый гастрольный тур? Потому что они и не востребованы там, где есть конкуренция с мировыми звездами. Другое дело, главные и бессменные хедлайнеры наших корпоративов — Григорий Лепс, Юрий Антонов и Алла Пугачева. Они по-прежнему пользуются огромной популярностью.

