Приезжай, раскошеливайся: в Петербурге вводят курортный сбор

Закон о взимании курортного сбора вступил в силу в 2017 году. Его размер устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. Взимают сбор с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге Госдума приняла в ноябре 2022 года. До этого деньги за отдых уже собирали с туристов в Крыму и на Алтае.