Приезжай, раскошеливайся: в Петербурге вводят курортный сбор

В Петербурге с туристов начнут взимать курортный сбор. Соответствующий закон подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Согласно документу, туристы, проживающие в гостиницах города, будут ежедневно платить 100 рублей за одного человека, начиная с 1 апреля 2024 года.
При этом есть несколько нюансов, когда курортный сбор взиматься не будет. Например, деньги не станут брать в первый день заезда. Кроме того, от «налога на отдых» освободят льготников. Всего в списке 20 категорий, среди них:
- лица, постоянно работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта;
- лица, имеющие место жительства на территории города;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции;
- многодетные семьи.
По оценке Смольного, в общей сложности от курортного сбора будут освобождены от 30 до 50% гостей Петербурга.
Взимать курортный сбор будут операторы, занимающиеся предоставлением гостиничных услуг, услуг по временному размещению, обеспечением временного проживания граждан
— Средства, поступившие в бюджет Санкт‑Петербурга от уплаты курортного сбора, будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Перечень этих работ установит правительство Санкт‑Петербурга, — говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.
Закон о взимании курортного сбора вступил в силу в 2017 году. Его размер устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. Взимают сбор с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге Госдума приняла в ноябре 2022 года. До этого деньги за отдых уже собирали с туристов в Крыму и на Алтае.