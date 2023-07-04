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Самолет из Новосибирска отправили на посадку в аэропорт Шереметьево вместо Внуково

Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропорта

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Пассажиры из Новосибирска в итоге оказались в Шереметьево

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Самолет из Новосибирска, который должен был прибыть в аэропорт Внуково в 06:20 (по московскому времени), был отправлен в Шереметьево.

— По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием / выпуск воздушных судов с 05:10, — говорится в официальном сообщении Росавиации. — На запасные аэродромы ушло 6 рейсов: 3 рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово.

Ограничения по приему / выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00.

Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.

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Сегодня в Новой Москве было сбито два беспилотника вертолетного типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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