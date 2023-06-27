«Мы можем остаться без воздуха»: Тамара Глоба назвала 2023 год самым тяжелым за всю историю человечества

Тамара Глоба в программе «Прямой эфир» рассказала, чего ждать в будущем. Так, по словам астролога, мы переступили рубеж Эры Водолея, которая запустила глобальные изменения — они затрагивают все сферы жизни. Уже несколько лет назад она предсказала, что мир ступит на порог серьезных перемен. И они продлятся не один год, а Россия в них покажет себя настоящим мировым лидером и сможет помочь человечеству.
— 2023 год один из самых тяжелых за всю историю. Обратите внимание, сколько проблем сейчас в мире, сколько проблем с водой… Всё страдает. Так мы можем остаться без экологии и воздуха. Если вы вспомните 2010 год, поймете, что такое проблемы воздуха. Сейчас земля сопротивляется, как пружина, на которую давишь, а потом от нее идет отдача, — рассказала Глоба.
Астролог уточнила, что самое сложное время в 2023 году начнется в первой половине лета.
— В июне и первой половине июля активное время для катаклизмов, военных действий, террористических актов. Люди будут делать выпады против друг друга. Голод может коснуться всего мира, но не нас. В следующем году будут создаваться искусственные продукты, — добавила эксперт.
По словам Глобы, в скором будущем люди и политики во всём мире начнут вести диалог, чтобы выйти на новый уровень жизни.
Что Ванга и Нострадамус предсказали на 2023 год?
2023 году великие предсказатели подготовили достаточно прогнозов. Касаются они сразу всех важных сфер жизни. Здесь вам и международные отношения, и вирусы, деньги, войны, катаклизмы. В начале года мы изучили их все по порядку.
Кум Ванги Сергей Косторной продолжает расшифровывать ее пророчества. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале он рассказал, что с
Сейчас и правда проводят клинические испытания противоопухолевых вакцин от рака, и не исключено, что в скором времени их станут производить серийно.
Самым невероятным предсказанием Ванги на
Что будет с конфликтами?
Про текущие конфликты Ванга высказывалась однозначно: никакой войны не будет, как и серьезных природных катаклизмов. Даже если в мире что-то случится, Россия сможет выстоять и победить.
— Сейчас идет время Золоторогого Быка. Он раньше был спокоен, бил копытом, но теперь взбешен, — рассказал Сергей Косторной. Вместе с тем, по словам толкователей предсказаний Ванги, в
Нострадамус же предрек сразу несколько вооруженных конфликтов в разных регионах Земли. В его «Пророчествах», в частности, говорится, что «великая Аравия пойдет далеко вперед, но будет предана византийцами, Древний Родос выйдет ей навстречу, а еще большее зло — от паннонского австра». Толкователи видят в этих словах попытки исламских государств вторгнуться на новые территории и нарушения Турцией интересов мусульманского мира. Велика угроза арабско-турецкого конфликта.
Также Нострадамус писал про большое войско, которое «перейдет горы», про Сатурн в Стрельце, про Марс, который «идет попятно в Рыбах», и про яды, что «скрыты в головах лососей, подвешенных за головы на леске». В этих словах толкователи видят намеки на яды — химическое или бактериологическое оружие. Ну и, видимо, в 2023 году надо быть осторожнее с лососевыми.
Еще один конфликт Нострадамус предрек Европе. В одном из своих катренов он писал: «Семь месяцев Великой войны, люди умерли от злодеяний, Руан, Эврё не падут перед королем». Руан и Эврё — исторические города, расположенные в регионе Нормандия на севере Франции. В нынешних реалиях это может означать как Францию, так и Великобританию, подвергшуюся завоеванию норманнов в XI веке. Это также может подразумевать Евросоюз и его ведущие западные силы — Германию и Францию. В общем, не исключаем противостояние в Европе, которое продлится семь месяцев.Пандемии будут?
Также Ванга предсказала, что в 2023 году одна из стран начнет тестировать биологическое оружие, и от него пострадает огромное количество населения. Подопытным будут вводить вирусы опасных заболеваний, что приведет к масштабной эпидемии.
Что будет с экономикой?
По данным Ванги, на международном рынке сменятся лидеры и экономическая ситуация трансформируется. Наибольшую угрозу она увидела для США, которым угрожает некий «Красный дракон». По мнению экспертов, этим самым «Красным драконом» в предсказаниях Ванги обычно являлся Китай.Астероид по Земле еще не ударит?
Ударит. Столкновение в начале 2023 года обещал Нострадамус, и Ванга с ним была согласна. По пророчествам предсказателей, в результате этого произойдет смещение земной оси. И пусть отклонение будет незначительным, этого хватит для климатической катастрофы. На Земле поднимутся температура воздуха и уровень воды в океане, что приведет к разным стихийным бедствиям, включая наводнения.
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