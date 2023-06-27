«Мы можем остаться без воздуха»: Тамара Глоба назвала 2023 год самым тяжелым за всю историю человечества

— 2023 год один из самых тяжелых за всю историю. Обратите внимание, сколько проблем сейчас в мире, сколько проблем с водой… Всё страдает. Так мы можем остаться без экологии и воздуха. Если вы вспомните 2010 год, поймете, что такое проблемы воздуха. Сейчас земля сопротивляется, как пружина, на которую давишь, а потом от нее идет отдача, — рассказала Глоба.

Астролог уточнила, что самое сложное время в 2023 году начнется в первой половине лета.

— В июне и первой половине июля активное время для катаклизмов, военных действий, террористических актов. Люди будут делать выпады против друг друга. Голод может коснуться всего мира, но не нас. В следующем году будут создаваться искусственные продукты, — добавила эксперт.

