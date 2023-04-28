Барби из Северной Кореи: 10 фото со свадеб в самой закрытой стране мира — как в другой реальности

Большинство жителей КНДР женятся дома. Причина не в сохранении традиционных корейских обычаев, а скорее в том, что альтернатив мало. Хотя в Пхеньяне и крупных городах есть залы для проведения свадеб.

Следуя традиции, передаваемой из поколения в поколение, семьи жениха и невесты обычно проводят свадебные церемонии. Жених сначала посетит дом своей будущей жены, чтобы забрать свою невесту, где ее семья приготовит свадебный стол для жениха. Затем пара отправится в дом жениха, где его семья приготовит свадебный стол для невесты.