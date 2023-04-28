Барби из Северной Кореи: 10 фото со свадеб в самой закрытой стране мира — как в другой реальности

Современные свадьбы в Северной Корее — это регистрация брака в государственных органах и небольшой праздник в кругу близких друзей и родственников. Однако от древнего корейского свадебного ритуала остались правила и тонкости. Разумеется, со временем кое-что упростилось, многое исчезло, но есть традиции, которые жители Северной Кореи соблюдают до сих пор. Правда, известно о них совсем немного, и это неудивительно — страна остается самой закрытой, а за информацией, поступающей во внешний мир, ведется строгий контроль. Но наши коллеги из Wday.ru все-таки посмотрели фото современных женихов и невест из КНДР.
Известно, что советские традиции сильно повлияли на свадьбы в Северной Корее: праздник выстроен по знакомому каждому из нас сценарию, но есть отличия. Например, невеста надевает традиционный национальный костюм чосонот — по правилам его должен подарить жених. Женихи же обычно не выбирают для себя традиционные комплекты.
Большинство жителей КНДР женятся дома. Причина не в сохранении традиционных корейских обычаев, а скорее в том, что альтернатив мало. Хотя в Пхеньяне и крупных городах есть залы для проведения свадеб.
Следуя традиции, передаваемой из поколения в поколение, семьи жениха и невесты обычно проводят свадебные церемонии. Жених сначала посетит дом своей будущей жены, чтобы забрать свою невесту, где ее семья приготовит свадебный стол для жениха. Затем пара отправится в дом жениха, где его семья приготовит свадебный стол для невесты.
Еда на свадьбах обязательна. Поскольку гости, возможно, проделали долгий и трудный путь, чтобы попасть на мероприятие, накормить их и хорошо с ними обращаться — элементарная вежливость. Хотя качество блюд может варьироваться в зависимости от ситуации в семье, подача большого количества вкусной еды, пожалуй, самая важная часть свадьбы.
На фото видно, что платья выполнены преимущественно в розовой палитре, а еще украшены цветами и другими нежными элементами. Привычные белые наряды здесь не в почете, но иногда всё же встречаются невесты, одетые почти по европейской моде.
Жених и невеста прикрепляют цветы на левую сторону груди, и самое главное, что они должны поместить значок Ким Ир Сена поверх цветка.
Традиционные платья довольно пышные и закрытые — ни о какой длине мини или декольте не может быть и речи. Но, несмотря на все строгие правила, в ярких нарядах северокорейские невесты выглядят просто очаровательно.
Редкие фото семьи лидера Северной Кореи
В конце пошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ын первый раз показал публике свою дочь. До этого все могли только гадать, сколько у него детей, ведь официально наличие наследников у руководителя КНДР не подтверждалось и не опровергалось.
Центральное информационное агентство Северной Кореи опубликовало фотографии, на которых Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты вместе с юной девушкой в белом пуховике. Ведомство подтвердило, что на снимках — «любимая дочь» лидера КНДР, но как зовут наследницу, не уточнили. На запуске появилась и супруга северокорейского лидера.
Ли Соль Чжу нечасто бывает на публике. О первой леди Северной Кореи известно немного. Предполагается, что Ким сочетался браком с Соль Чжу в 2009 году и сейчас у пары трое детей. Баскетболист Деннис Родман, поддерживающий с Чен Ыном дружеские отношения, в 2013 году заявил, что видел одного из наследников Кима — дочь по имени Ким Чжу Э. Пол и возраст остальных наследников до этого фото были неизвестны.
Интересно, что некоторые политические обозреватели предположили — северокорейский лидер показал дочь публике не просто так, возможно, это значит, что именно она в будущем будет наследовать место высшего руководителя страны.
Еще по одной версии — японской газеты Yomiuri, младшая сестра президента КНДР Ким Ё Чжон станет его наиболее вероятной преемницей в случае чрезвычайной ситуации. Издание утверждает, что такой план действий был утвержден в конце 2019 года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии.
Система государственного устройства КНДР основана на семейной преемственности. Все ключевые посты в стране занимают люди, которые имеют родственные связи с президентом. А сам Ким Чен Ын унаследовал президентское кресло от своего отца — Ким Чен Ира, который, в свою очередь, был сыном основателя северокорейского государства и первого лидера страны — Ким Ир Сена.
Дети нынешнего президента еще слишком юны для того, чтобы стать преемниками отца, поэтому, вероятнее всего, будут рассматриваться кандидатуры брата и сестры Ким Чен Ына. Старший брат северокорейского лидера, Ким Чен Чхоль, уже давно отошел от политики. Он увлекается игрой на гитаре и ведет уединенный образ жизни. А вот младшая сестра Ким Чен Ына сделала блестящую карьеру в государственном аппарате. Более того, Ким Ё Чжон фактически осуществляла руководство страной осенью 2014 года, пока президент проходил лечение. Поэтому политические обозреватели не сомневаются, что она не только является доверенным лицом северокорейского лидера, но и имеет на него большое влияние.
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