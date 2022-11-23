Вышли из тени: как выглядят дочь и жена Ким Чен Ына — редкие фото семьи лидера Северной Кореи

Недавно северокорейский лидер Ким Чен Ын первый раз показал публике свою дочь. До этого все могли только гадать, сколько у него детей, ведь официально наличие наследников у руководителя КНДР не подтверждалось и не опровергалось. Наши коллеги из Marie Claire посмотрели эксклюзивные кадры.



Центральное информационное агентство Северной Кореи опубликовало фотографии, на которых Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты вместе с юной девушкой в белом пуховике. Ведомство подтвердило, что на снимках — «любимая дочь» лидера КНДР, но как зовут наследницу, не уточнили. На запуске появилась и супруга северокорейского лидера.