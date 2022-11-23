Вышли из тени: как выглядят дочь и жена Ким Чен Ына — редкие фото семьи лидера Северной Кореи

Недавно северокорейский лидер Ким Чен Ын первый раз показал публике свою дочь. До этого все могли только гадать, сколько у него детей, ведь официально наличие наследников у руководителя КНДР не подтверждалось и не опровергалось. Наши коллеги из Marie Claire посмотрели эксклюзивные кадры.
Центральное информационное агентство Северной Кореи опубликовало фотографии, на которых Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты вместе с юной девушкой в белом пуховике. Ведомство подтвердило, что на снимках — «любимая дочь» лидера КНДР, но как зовут наследницу, не уточнили. На запуске появилась и супруга северокорейского лидера.
Ли Соль Чжу нечасто бывает на публике. О первой леди Северной Кореи известно немного. Предполагается, что Ким сочетался браком с Соль Чжу в 2009 году и сейчас у пары трое детей. Баскетболист Деннис Родман, поддерживающий с Чен Ыном дружеские отношения, в 2013 году заявил, что видел одного из наследников Кима — дочь по имени Ким
Интересно, что некоторые политические обозреватели предположили — северокорейский лидер показал дочь публике не просто так, возможно, это значит, что именно она в будущем будет наследовать место высшего руководителя страны.
Еще по одной версии — японской газеты Yomiuri, младшая сестра президента КНДР Ким Ё Чжон станет его наиболее вероятной преемницей в случае чрезвычайной ситуации. Издание утверждает, что такой план действий был утвержден в конце 2019 года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии.
Система государственного устройства КНДР основана на семейной преемственности. Все ключевые посты в стране занимают люди, которые имеют родственные связи с президентом. А сам Ким Чен Ын унаследовал президентское кресло от своего отца — Ким Чен Ира, который в свою очередь был сыном основателя северокорейского государства и первого лидера страны — Ким Ир Сена.
Дети нынешнего президента еще слишком юны для того, чтобы стать преемниками отца, поэтому, вероятнее всего, будут рассматриваться кандидатуры брата и сестры Ким Чен Ына. Старший брат северокорейского лидера, Ким Чен Чхоль, уже давно отошел от политики. Он увлекается игрой на гитаре и ведет уединенный образ жизни. А вот младшая сестра Ким Чен Ына сделала блестящую карьеру в государственном аппарате. Более того, Ким Ё Чжон фактически осуществляла руководство страной осенью 2014 года, пока президент проходил лечение. Поэтому политические обозреватели не сомневаются, что она не только является доверенным лицом северокорейского лидера, но и имеет на него большое влияние.
Еще необычные и известные дети
В семье африканки и якутянина родился очень милый малыш. Свадьбу Рут и Дмитрия обсуждал весь интернет. Им пророчили скорое расставание, но, похоже, у пары всё отлично.
Девушка из многодетной африканской семьи встретила голубоглазого якутянина в Санкт-Петербурге. Дмитрий Макрыгин отправился туда в отпуск и увидел ее на улице. Парень увлекался фотографией, поэтому достал фотоаппарат и стал тайком делать кадры с необычной красавицей. В это время Рут Тетте прощалась с Санкт-Петербургом. Студентка петербургского университета отучилась и получила диплом экономиста. Через несколько дней она должна была улететь в Африку. Но вместо этого темнокожая красотка влюбилась и попала в заснеженный Якутск.
В 2020 году у необычной пары родился сын Ярослав. И, надо признать, получилась ничья: природа наградила мальчика светлой кожей, темными глазами и пушистыми африканскими кудряшками.
— Мы-то четко знаем, что он микс 50 на 50. Ведь мы видим маленькие детали. Например, у него есть явный рыжий оттенок волос, который особенно видно при ярком освещении. И здесь уж точно это папина половина. Хотя одновременно он кудрявый — это уже моя часть. И, опять же, кудри не такие жесткие, как у меня, а довольно мягкие — снова микс. Так и во внешности: иногда он смотрит на меня моими глазами, иногда я ясно вижу взгляд его отца, — рассуждает молодая мама.
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