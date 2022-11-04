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Спецоперация на Украине

Исполняющим обязанности командующего ЦВО назначили Александра Линькова

Новосибирская область относится к Центральному военному округу

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ds

Причины назначения неизвестны

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Генерал-майора Александра Линькова назначили временно исполняющим обязанности командующего Центральным военным округом, в который входит и Новосибирская область. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

— Временно исполняет обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Александр Линьков, — цитирует пресс-службу информагентство.

На сайте Министерства обороны РФ указано, что в 2017 году командующим войсками ЦВО был назначен генерал-полковник Александр Лапин. Сейчас он указан в этой же должности. Он родился в Казани в 1964 году. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. Возглавлял Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации.

В октябре командующим войсками СВО назначили уроженца Новосибирска, генерала армии Сергея Суровикина. Мы собрали всё, что о нем известно.

ЦВОНазначениеКомандующийАлександр Линьков
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