Назначен командующим войсками СВО: рассказываем, что известно о карьере генерала из Новосибирска

Генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим войсками в районе проведения СВО. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Минобороны России».



Сергею Суровикину 55 лет, он родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Как мы писали ранее, генерал-полковник Сергей Суровикин женат, у него две дочери.

На сайте Минобороны России указано, что он главнокомандующий Воздушно-космическими силами, генерал армии.