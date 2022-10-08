Назначен командующим войсками СВО: рассказываем, что известно о карьере генерала из Новосибирска
Сергей Суровикин участвовал в вооруженных конфликтах в Сирии, Таджикистане и Чечне
Генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим войсками в районе проведения СВО. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Минобороны России».
Сергею Суровикину 55 лет, он родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Как мы писали ранее, генерал-полковник Сергей Суровикин женат, у него две дочери.
На сайте Минобороны России указано, что он главнокомандующий Воздушно-космическими силами, генерал армии.
В армии Сергей Суровикин служит с 1983 года, окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе с золотой медалью, в 1995 году с отличием окончил академию имени Фрунзе.
С 1987 года был командиром, заместителем и начальником разного рода войск. С января 2010-го он возглавлял штаб Приволжско-Уральского, а после — Центрального военных округов. С апреля 2012 года он служил в центральном аппарате Минобороны России.
В октябре 2012 года Суровикина назначили первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а через год — командующим. С 31 октября 2017 года он — главнокомандующий Воздушно-космическими силами.
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Генерал участвовал в вооруженных конфликтах в Таджикистане, во второй чеченской войны и военной операции России в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.
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