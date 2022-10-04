Еду на фронт. Как морально подготовиться и справиться со страхом — советы военного психолога

Большинство россиян никогда в жизни не сталкивалось с боевыми действиями. О них люди знают только по рассказам ветеранов или из фильмов и книг. Мужчины хоть и служили в армии, но не думали, что им когда-то придется взять в руки оружие. Для многих это стало настоящим шоком.

Как морально подготовить себя к тому, что ты можешь оказаться на фронте? Как общаться с родными во время службы? Как поддержать боевых товарищей в сложных ситуациях? Стоит ли глушить страх алкоголем? На эти тяжелые, но важные вопросы 72.RU ответила Раиса Муртазина, экс-психолог служебно-боевой подготовки, военный пенсионер.