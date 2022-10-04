Еду на фронт. Как морально подготовиться и справиться со страхом — советы военного психолога
Рассказываем, как совладать с эмоциями, если вы отправляетесь в зону боевых действий
Большинство россиян никогда в жизни не сталкивалось с боевыми действиями. О них люди знают только по рассказам ветеранов или из фильмов и книг. Мужчины хоть и служили в армии, но не думали, что им когда-то придется взять в руки оружие. Для многих это стало настоящим шоком.
Как морально подготовить себя к тому, что ты можешь оказаться на фронте? Как общаться с родными во время службы? Как поддержать боевых товарищей в сложных ситуациях? Стоит ли глушить страх алкоголем? На эти тяжелые, но важные вопросы 72.RU ответила Раиса Муртазина, экс-психолог служебно-боевой подготовки, военный пенсионер.
Как психологически подготовиться перед отправкой в зону боевых действий?
Моральная подготовка точно нужна. Важно в короткие сроки научиться управлять своим психологическим состоянием. Это одно из главных условий, чтобы выжить и сохранить здоровую психику.
— Круг существующих методов саморегуляции состояний достаточно широк. К ним относятся и приемы непосредственного управления состоянием, и не имеющие прямого отношения к психологии. Например, специальная гимнастика, дыхательные упражнения, самомассаж и другие общеукрепляющие процедуры, косвенно способствующие нормализации психического состояния. Важнейшее место занимает волевая саморегуляция, направленная на формирование навыков и умений по преодолению трудностей в экстремальных условиях, — рассказала эксперт.
Важно постоянно следить за реакциями своего тела. Обращайтесь к себе с вопросами: «Как я стою?», «Скован ли я?», «Какое у меня выражение лица?», «Как я дышу?». Стресс обычно проявляется учащением дыхания, пульса, потливости, дрожью в руках, ослаблением памяти и реакции, быстрой сменой эмоций, расстройством внимания.
— Из простого: каждый день мысленно повторять простые слова: «В мою психику вливается стальная крепкость. В мою личность вливается крепкая стальная сила. В меня вливается несокрушимая духовная сила. Я — человек неодолимой стальной воли. Я — человек смелый, твердо уверенный в себе, я всё могу и ничего не боюсь. Я твердо знаю, что если на меня обрушатся все трудности сразу, то им всё равно не сокрушить моей могучей воли. Я — человек смелый, твердо уверенный в себе, я всё могу и ничего не боюсь». Военнослужащему необходимо и освоить разнообразные приемы дыхания и выработать умение его контролировать. В экстремальных ситуациях оно страдает первым, — приводит пример Раиса Муртазина.
Как справиться с сильными эмоциями — примеры
Психолог напоминает, что в ситуации эмоционального напряжения повышается готовность к защитно-агрессивным формам реагирования. При этом снижается уровень мышления, внимания, памяти. Для уменьшения напряжения важно прибегать к самоконтролю. Рассмотрим возможные эмоции и ситуации.
- Страх. Что делать? Поймайте состояние страха вовремя, восстановите ровное дыхание (несколько глубоких вдохов, расслабление мышц плеч и пресса), организуйте свои действия, начиная с простого (например, завяжите шнурки).
- Раздражительность и бессилие (длятся около 10 минут). По возможности уединитесь или мысленно уйдите в себя, выругайтесь, расслабьтесь, восстановите дыхание, организуйте свои действия, начиная с простого (например, завяжите шнурки), проговорите: «Я подготовлен».
- Сердцебиение, боль в груди (длятся около 15 минут). Поймите, что вы здоровы, это не сердечный приступ. Расслабьтесь, восстановите дыхание, переждите это состояние.
- Неконтролируемая дрожь (длится около 10 минут). Расслабьтесь, восстановите дыхание, что-нибудь пожуйте.
- Неспособность действовать целенаправленно (длится около 10 минут). Организуйте свои действия, начиная с простого (например, завяжите шнурки), проговорите: «Я подготовлен».
- Внезапные слезы (длятся около 5 минут). Не стыдитесь: это нормальная реакция. Признайте, что это нормально, и действуйте дальше.
- Беспокойство (длится продолжительное время). Расслабьтесь, подумайте о том, что наиболее важно сделать сейчас. Просите о помощи.
- Истощение (длится продолжительное время). Вернитесь к реальности, проговорив: «Я на спецоперации, я должен действовать, чтобы выжить». Выругайтесь. Отыщите и используйте все возможности для отдыха.
- Потребность поговорить. Поговорите в пустоту или перебросьтесь с кем-то словами.
- Хочется бежать. Вернитесь к реальности, говорите: «Я подготовлен, я защищен». Расслабьтесь, восстановите дыхание.
- Отчаяние, неспособность справиться со своими чувствами. Расскажите об этом кому-нибудь, вернитесь к реальности, проговорив: «Я на спецоперации, я должен действовать, чтобы выжить».
- Другой военнослужащий дезорганизован. Ваша цель: вернуть его к реальности, вернуть в строй. Нужен физический контакт (дотроньтесь, стукните). Потом спросите: «Имя? Твое имя? Назови мое имя? Мое звание? Какие звуки ты слышишь? Что ты чувствуешь? Что ты видишь? Конкретно?» Человек постепенно придет в себя. Окажите ему помощь, а после укажите на нужные действия.
— При положительном разрешении ситуации возможны облегчение, эйфория, неловкость за свой страх. При негативном — тревога, депрессия, чувство бессилия, непрошеные воспоминания, бессонница, поиск виноватых, боль в желудке, голове, спине. Всё это отнимает много сил, времени и не способствует рациональному поведению. Вам нужно хорошо отдохнуть, но не забывайте, где находитесь. Вы сделали всё, что могли. Случившееся примите как неизбежное, навсегда ставшее прошлым. Признание произошедшего как факта позволяет уменьшить его значимость и является первым шагом к стабилизации вашего состояния. При трагических происшествиях постарайтесь уединиться, дать волю своим эмоциям: поплакать, покричать. Перед сном расслабьте мышцы, думайте о приятном, — объясняет психолог.
А алкоголь и сигареты помогут?
Если военнослужащий и раньше постоянно курил, то бросать не нужно. Это дополнительный стресс-фактор. Но важно то, что сам факт курения не поможет в экстремальных ситуациях и не повысит уровень стрессоустойчивости. Поэтому начинать не стоит.
— По поводу употребления алкоголя приведу пример, что говорит командир своим бойцам по этому поводу: «Не пить — значит выжить. Я не буду читать нотации, что вы на работе, что вы сюда приехали не пьянствовать. Я смотрю основательнее. Алкоголь, может быть, и снимает напряжение, но лишает человека безопасности, возможности выжить в неожиданной ситуации. Руки, ноги, а главное — голова у пьяного заметно слабее, чем у трезвого. При неожиданном нападении не пить — значит выжить». Помните об этом и повторяйте при каждом удобном случае, — дополнила Раиса Муртазина.
Как общаться с родными, пока я на фронте?
Психолог уверена, что врать своим родным и близким не нужно. Вы вряд ли сможете что-то утаить: новости регулярно выходят в СМИ и социальных сетях. Но беречь чувства своих родных необходимо — не углубляйтесь в подробности боевых действий. Кратко описывайте основные события в письмах и при разговорах, рассказывайте о своем здоровье.
Как общаться с боевыми товарищами?
В условиях перманентного стресса обостряются тревога и потребность в безопасности и поддержке. Грамотная коммуникация и командный дух могут решить эти проблемы и помочь психике. Но общаться нужно правильно. Пройдемся по основным принципам:
- не начинайте говорить, не начав думать;
- продумывайте структуру разговора, если раздражены. Сначала надо справиться с собой, а затем — с ситуацией;
- разделяйте проблему и человека. Если человек совершил проступок, об этом и говорите. Не переходите на личности;
- не вешайте ярлыки, не обобщайте;
- суждения должны быть безоценочными. Помните, что для многих это первый опыт пребывания в экстремальной ситуации. Человек выбирает для себя новые, подходящие способы поведения. Будьте терпимее;
- не прибегайте к угрозам без крайней необходимости. Это вызывает защитную реакцию и блокирует разговор;
- признавайте проблемы и проговаривайте их. Поинтересуйтесь, что об этом думает собеседник;
- не навязывайте никому свою точку зрения;
- учитывайте эмоциональное состояние собеседника во время разговора;
- поддерживайте и поощряйте товарища во время разговора;
- формулируйте вопросы четко, также сообщайте важную информацию.
А как поддержать друг друга во время боевых действий?
При активных действиях (например, наступлении) возможность близких контактов минимальна. Справляться придется большей частью своей силой духа. Однако поддержать друг друга можно и до выполнения задачи. Это необязательно должны быть слова.
— Есть разные способы коммуникации. Первый — визуальный (контакт глазами, улыбка, подмигивание), второй — тактильный (пожатие руки, похлопывание по плечу, объятия), третий — эмоциональный (сопереживание, нахождение рядом в трудную минуту), четвертый — деятельностный (угощение едой, поддержка огнем, личный пример выполнения задачи). Но самым привычным способом будут слова. Это доведение до товарищей важной информации и подбадривающих слов. Можно и шутить, если позволяет ситуация, — почему нет? — добавила Раиса Муртазина.
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Самым ценным способом помочь товарищу станут действия. Например, перемещение человека в безопасное место, устранение источников травматизации, предупреждение об опасности, четкая постановка задачи, обучение. Командир в свою очередь должен следить за тем, чтобы военнослужащие спали, ели и отдыхали столько, сколько это возможно в конкретной ситуации.
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