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Путин заявил, что Россия не планирует локдаун из-за пандемии

Президент сказал, что у нас достаточно опыта, чтобы бороться с COVID-19 без этого

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Возвращать ограничительные меры, аналогичные весенним, не будут

Возвращать ограничительные меры, аналогичные весенним, не будут

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Российская Федерация не планирует запускать общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин сегодня во время выступления на форуме «Россия зовет!». По его словам, уже накоплено достаточно опыта, чтобы бороться с распространением заболевания и без этого.

— Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, так называемый общенациональный локдаун, — цитирует президента РБК.

На днях Минздрав выпустил новые методические рекомендации по лечению COVID-19. Теперь больных со средней тяжестью заболевания смогут лечить в домашних условиях. Правда, есть несколько условий: у больного должна быть отдельная комната и с ним не должны проживать пожилые родственники. Также не должны оставлять дома тех, кто проживает в коммунальных квартирах или общежитиях.

Сегодня российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 17 717 новых заболевших. Всего в стране с начала эпидемии было выявлено 1 581 693 случая заражения: 1 186 041 человек выздоровел, 27 301 скончался.

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Владимир Путинпандемиякоронавирус
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