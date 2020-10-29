Путин заявил, что Россия не планирует локдаун из-за пандемии

Российская Федерация не планирует запускать общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин сегодня во время выступления на форуме «Россия зовет!». По его словам, уже накоплено достаточно опыта, чтобы бороться с распространением заболевания и без этого.
— Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, так называемый общенациональный локдаун, — цитирует президента РБК.
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