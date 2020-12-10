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Снег — всегда неожиданность: 10 внезапно красивых фотографий с улиц засыпанного города

Дворники с лопатами, сгибающиеся под грузом ветки, засыпанные дороги и резвящиеся в парке белки

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Свежевыпавший снег на новогодних украшениях в центре Новосибирска добавляет несколько баллов к праздничной атмосфере

Свежевыпавший снег на новогодних украшениях в центре Новосибирска добавляет несколько баллов к праздничной атмосфере

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Новосибирск засыпало снегом

Новосибирск уже второй день заваливает снегом. И каждый раз это уникальное природное явление оказывается сюрпризом для горожан. Одни стоят в пробках, проклиная кашу на дорогах и снежные заносы. Другие радостно фотографируют присыпанные снегом деревья. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по декабрьскому городу, чтобы запечатлеть этот день. Посмотрите на снежный Новосибирск его глазами.

Работник чистит крыльцо и козырек отделения банка

Работник чистит крыльцо и козырек отделения банка

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Самый актуальный аксессуар сезона — это лопата. Желательно иметь несколько — для легкого снега, как сейчас, и для уже слежавшегося, который появится чуть позже (особенной активности в уборке в городе не видно).

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Скульптура Ленина в сквере рядом с Университетом водного транспорта

Скульптура Ленина в сквере рядом с Университетом водного транспорта

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Ленин в сквере перед Университетом водного транспорта, кажется, говорит, как Вий — поднимите мне веки. Ну или что-нибудь поднимите, потому что не видно решительно ничего.

Ветки елей в Первомайском сквере

Ветки елей в Первомайском сквере

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Ветви елей в Первомайском сквере покрыли уже практически сугробы. То там, то здесь всю эту красоту пытаются запечатлеть люди со смартфонами в руках. А ведь только что они куда-то торопились, спешили по делам.

Белка в Первомайском сквере&nbsp;

Белка в Первомайском сквере 

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Круглогодичное развлечение в парках — кормление белок — приобретает зимой особое очарование. Во-первых, белок на снегу лучше видно. Да и идут к людям они охотнее, еды сейчас меньше, чем в теплое время года. Вот этот зверек, например, только что разжился целой кедровой шишкой.

Автомобили на Депутатской в Новосибирске&nbsp;

Автомобили на Депутатской в Новосибирске 

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Но не радует красота зимних пейзажей автовладельцев. Без того забитые дороги становятся ещё уже. Особенно если плотно заставить обе обочины машинами.

Монтаж новогодних украшений в Театральном сквере

Монтаж новогодних украшений в Театральном сквере

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В Театральном сквере уже начали мастерить новогодние декорации. Когда работа будет закончена, то эти светящиеся тоннели появятся во всех инстаграмах города.

Никакого вам эскимо, проходите мимо

Никакого вам эскимо, проходите мимо

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Киоски с мороженым зимой окончательно становятся разновидностью малых архитектурных форм и просто украшают город как могут. Во многих, впрочем, сейчас встроены вендинговые машины. Большого выбора там нет, но пломбир или эскимо купить можно.

Лавочки в аллее Центрального парка

Лавочки в аллее Центрального парка

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Лавочки так и манят сесть на них и отдаться созерцанию картины падающего снега. Главное, не очень этим увлечься, чтобы не превратиться в снеговика самому.

Летние декорации у кафе La Trenta

Летние декорации у кафе La Trenta

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Зима — прекрасна. И только декоративный велосипед и нарисованные на фанерке Колизей и собор Святой Марии Спасительницы у небольшой траттории на Урицкого грустно напоминают об этом странном лете. Может быть, хоть зима будет попривычней.

Если кому-то кажется, что городские власти ничего не делают для борьбы со снежными заносами, то это неправда. Например, сегодня мэр Новосибирска пообещал купить новую технику для уборки тротуаров. Правда, не этой зимой.

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снегснежные заносы
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