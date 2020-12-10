Снег — всегда неожиданность: 10 внезапно красивых фотографий с улиц засыпанного города

Новосибирск уже второй день заваливает снегом. И каждый раз это уникальное природное явление оказывается сюрпризом для горожан. Одни стоят в пробках, проклиная кашу на дорогах и снежные заносы. Другие радостно фотографируют присыпанные снегом деревья. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по декабрьскому городу, чтобы запечатлеть этот день. Посмотрите на снежный Новосибирск его глазами.