Снег — всегда неожиданность: 10 внезапно красивых фотографий с улиц засыпанного города

Новосибирск засыпало снегом
Новосибирск уже второй день заваливает снегом. И каждый раз это уникальное природное явление оказывается сюрпризом для горожан. Одни стоят в пробках, проклиная кашу на дорогах и снежные заносы. Другие радостно фотографируют присыпанные снегом деревья. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по декабрьскому городу, чтобы запечатлеть этот день. Посмотрите на снежный Новосибирск его глазами.
Самый актуальный аксессуар сезона — это лопата. Желательно иметь несколько — для легкого снега, как сейчас, и для уже слежавшегося, который появится чуть позже (особенной активности в уборке в городе не видно).
Ленин в сквере перед Университетом водного транспорта, кажется, говорит, как Вий — поднимите мне веки. Ну или что-нибудь поднимите, потому что не видно решительно ничего.
Ветви елей в Первомайском сквере покрыли уже практически сугробы. То там, то здесь всю эту красоту пытаются запечатлеть люди со смартфонами в руках. А ведь только что они куда-то торопились, спешили по делам.
Круглогодичное развлечение в парках — кормление белок — приобретает зимой особое очарование. Во-первых, белок на снегу лучше видно. Да и идут к людям они охотнее, еды сейчас меньше, чем в теплое время года. Вот этот зверек, например, только что разжился целой кедровой шишкой.
Но не радует красота зимних пейзажей автовладельцев. Без того забитые дороги становятся ещё уже. Особенно если плотно заставить обе обочины машинами.
В Театральном сквере уже начали мастерить новогодние декорации. Когда работа будет закончена, то эти светящиеся тоннели появятся во всех инстаграмах города.
Киоски с мороженым зимой окончательно становятся разновидностью малых архитектурных форм и просто украшают город как могут. Во многих, впрочем, сейчас встроены вендинговые машины. Большого выбора там нет, но пломбир или эскимо купить можно.
Лавочки так и манят сесть на них и отдаться созерцанию картины падающего снега. Главное, не очень этим увлечься, чтобы не превратиться в снеговика самому.
Зима — прекрасна. И только декоративный велосипед и нарисованные на фанерке Колизей и собор Святой Марии Спасительницы у небольшой траттории на Урицкого грустно напоминают об этом странном лете. Может быть, хоть зима будет попривычней.
Если кому-то кажется, что городские власти ничего не делают для борьбы со снежными заносами, то это неправда. Например, сегодня мэр Новосибирска пообещал купить новую технику для уборки тротуаров. Правда, не этой зимой.
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