9 декабря среда
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 6/10
usd 73.66
eur 89.20
Тема дняНовая справка для водителей с 1 января 2021 года

Все новости

Все новости

В Новосибирске начали продавать живые елки

Один из первых елочных базаров открылся в центре

1 853
32Обсудить

Поделиться

Елочный базар заметили в центре города

Елочный базар заметили в центре города

Поделиться

В Новосибирске заработали елочные базары. Один из них открылся в центре города, на пересечении улиц Ленина и Урицкого, утром 9 декабря.

— В настоящее время мэрия Новосибирска заключила 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности, — рассказывали ранее в пресс-центре мэрии.

А здесь можно посмотреть карту елочных базаров Новосибирска. Согласно ей, таких мест торговли будет несколько десятков. Они появятся во всех районах города.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Новосибирск понемногу готовится к Новому году: сейчас перед Оперным театром заливают каток, а главную новогоднюю елку установят в середине декабря. На ее установку, украшение, монтаж и демонтаж потратят около пяти миллионов рублей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

елочные базарыпраздникзима 2020/2021
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...