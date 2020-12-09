В Новосибирске начали продавать живые елки

В Новосибирске заработали елочные базары. Один из них открылся в центре города, на пересечении улиц Ленина и Урицкого, утром 9 декабря.

— В настоящее время мэрия Новосибирска заключила 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности, — рассказывали ранее в пресс-центре мэрии.



А здесь можно посмотреть карту елочных базаров Новосибирска. Согласно ей, таких мест торговли будет несколько десятков. Они появятся во всех районах города.