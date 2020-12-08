Стала известна дата установки новогодней елки на площади Ленина

Ледовый городок перед Оперным театром в Новосибирске заработает во второй половине декабря. Как сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска, руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, там планируется залить каток, установить елку и разместить праздничные украшения.

— В районе 24–25 декабря установим елку. По технологии нужно сначала начать заливать каток, а потом ставить елку. Сейчас запрещены все мероприятия, поэтому мы просто запустим работу городка без праздничного открытия, — добавила она.

