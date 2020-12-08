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Стала известна дата установки новогодней елки на площади Ленина

Сейчас перед Оперным театром заливают каток

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Праздничного открытия елки и катка не будет

Праздничного открытия елки и катка не будет

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Новогоднюю елку на площади Ленина установят в середине декабря

Ледовый городок перед Оперным театром в Новосибирске заработает во второй половине декабря. Как сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска, руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, там планируется залить каток, установить елку и разместить праздничные украшения.

— В районе 24–25 декабря установим елку. По технологии нужно сначала начать заливать каток, а потом ставить елку. Сейчас запрещены все мероприятия, поэтому мы просто запустим работу городка без праздничного открытия, — добавила она.

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В конце ноября мэрия Новосибирска представила проект новогоднего катка. После этого над его формой пошутил Иван Ургант, а мэр Анатолий Локоть заявил, что согласен со словами ведущего.

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Новый годОперный театрелкакатокплощадь Ленина
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