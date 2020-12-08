8 декабря вторник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 9/10
usd 74.25
eur 89.97
Тема дняКак город потерял миллиарды долгов застройщиков

Все новости

Все новости

В мэрии рассказали, сколько стоит установка главной ели на площади Ленина в Новосибирске

Средства на нее были потрачены еще в начале года

364
17Обсудить

Поделиться

Высота главной елки на площади Ленина составит 21 метр

Высота главной елки на площади Ленина составит 21 метр

Поделиться

Стоимость главной елки назвали власти Новосибирска

Стала известна стоимость главной елки на площади Ленина в Новосибирске. На ее установку, украшение, монтаж и демонтаж потратят около пяти миллионов рублей.

— Была куплена новая новогодняя елка, всё оформление тоже новое. Елка была заказана и оплачена в начале года, — сообщила вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Как оказалось, ранее появившаяся закупка сосны искусственной уличной на один миллион рублей относится к Калининскому району. Эту информацию журналисту НГС подтвердила начальник отдела муниципальных закупок и организации торгов Инна Жданова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сегодня стала известна дата установки новогодней елки на площади Ленина.

Ранее журналист НГС посчитала, сколько денег тратится на оформление города к Новому году, а также сравнила эту сумму с прошлыми годами.

24 ноября власти сообщили, что в этом году каток перед оперным театром будет такой же неоднозначной формы, как и в прошлом. После этого Иван Ургант посвятил этой площадке песню в своей программе. Также над необычным катком пошутил ведущий «Редакции» Алексей Пивоваров.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НовосибирскНовый годновогодняя елка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...