В мэрии рассказали, сколько стоит установка главной ели на площади Ленина в Новосибирске

Стоимость главной елки назвали власти Новосибирска
Стала известна стоимость главной елки на площади Ленина в Новосибирске. На ее установку, украшение, монтаж и демонтаж потратят около пяти миллионов рублей.
— Была куплена новая новогодняя елка, всё оформление тоже новое. Елка была заказана и оплачена в начале года, — сообщила вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Как оказалось, ранее появившаяся закупка сосны искусственной уличной на один миллион рублей относится к Калининскому району. Эту информацию журналисту НГС подтвердила начальник отдела муниципальных закупок и организации торгов Инна Жданова.
Сегодня стала известна дата установки новогодней елки на площади Ленина.
Ранее журналист НГС посчитала, сколько денег тратится на оформление города к Новому году, а также сравнила эту сумму с прошлыми годами.
24 ноября власти сообщили, что в этом году каток перед оперным театром будет такой же неоднозначной формы, как и в прошлом. После этого Иван Ургант посвятил этой площадке песню в своей программе. Также над необычным катком пошутил ведущий «Редакции» Алексей Пивоваров.