В мэрии рассказали, сколько стоит установка главной ели на площади Ленина в Новосибирске

Стала известна стоимость главной елки на площади Ленина в Новосибирске. На ее установку, украшение, монтаж и демонтаж потратят около пяти миллионов рублей.



— Была куплена новая новогодняя елка, всё оформление тоже новое. Елка была заказана и оплачена в начале года, — сообщила вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Как оказалось, ранее появившаяся закупка сосны искусственной уличной на один миллион рублей относится к Калининскому району. Эту информацию журналисту НГС подтвердила начальник отдела муниципальных закупок и организации торгов Инна Жданова.

