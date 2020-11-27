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Будут смотреть на Деда Мороза из окна — как пройдут новогодние утренники в детских садах Новосибирска

Открытые праздники сейчас запрещены из-за коронавируса, но детей всё равно поздравят внутри групп

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Праздники пройдут в закрытом формате: дети и воспитатели поздравят друг друга

Праздники пройдут в закрытом формате: дети и воспитатели поздравят друг друга

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Утренники в новосибирских садах пройдут в закрытых группах

В этом году новогодние утренники в детских садах попали под запрет из-за пандемии коронавируса.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, до 1 января 2021 года во всех детских организациях запрещены массовые мероприятия. Но совсем без праздника детей не оставят — новогодние мероприятия проведут в закрытом формате: без приглашенных артистов и родителей. Мы узнали в новосибирских детских садах, как они отпразднуют Новый год.

Об отмене детских утренников в редакцию НГС написала одна из читательниц:

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— В детских садах запретили утренники. Речь не просто о том, чтобы родителей не пускать. А об отмене праздника детям! Со слов воспитателей, распоряжение Роспотребнадзора. С опечатыванием музыкальных залов, запретом фото- и видеосъемки и костюмов, — написала в редакцию женщина.

Что за постановление

Новые санитарные правила для детских садов и школ появились еще в июле этого года. Тогда соответствующее постановление подписала глава ведомства и главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

— Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, — говорится в тексте постановления.

В дошкольных учреждениях должна быть организована групповая изоляция. О праздничных костюмах и фотосъемке утренников в постановлении ничего не говорится.

Детей оставят без праздника?

Как рассказала журналисту НГС заведующая детским садом № 423 «Золотой ключик» в Железнодорожном районе Елена Чистова, новогодних утренников действительно не будет, но детей всё равно поздравят внутри группы.

— На данный момент в нашем детсаду не проводятся музыкальные занятия в музыкальном зале, не проводятся физкультурные занятия. Поэтому только по группам, без родителей, с нашими педагогами, без привлечения всяких сторонних фотографов и Дедов Морозов. Сами, своими силами. Возможно, наши сотрудники переоденутся в костюмы, но в группе, без привлечения сторонних лиц, — объяснила Елена.

В детском саду № 59 «Золотой петушок» в Заельцовском районе аналогичная ситуация.

— Новогодние утренники будут проводиться так же, как и 1 Сентября, без родителей. Потом фото- и видеоотчет вышлем родителям, — рассказали в детском саду.

Детский сад № 369 «Калейдоскоп» в Ленинском районе тоже проведет новогодние мероприятия в закрытом формате. Воспитатели готовят для каждой группы сценарий с музыкальным сопровождением.

— Мы знакомы с этим постановлением. Никаких утренников, тем более присутствия родителей на них, не планируется. Но мы не можем оставить детей без такого праздника, поэтому развлечения проводятся в группах. У нас в каждой группе есть своя елочка, небольшой сценарий, музыкальное сопровождение — деток всё равно нужно поздравить. Дед Мороз у нас будет приветствовать детей на улице. Дети будут смотреть в окно или на прогулочных площадках, — сказала старший воспитатель детского сада.

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В Советском районе руководители детсадов также говорят о закрытом празднике.

— У нас утренники будут проходить в группах. Мы проводим все мероприятия изолированно — каждая группа в своем кабинете. Воспитатели и няни проведут видеосъемку, сфотографируют, мы это всё передадим родителям, — рассказала заведующая детсадом № 442 «Кораблик» Надежда Майер.

Новосибирские садики работают в обычном режиме с 17 августа. До этого из-за активного распространения коронавируса в детсадах вводили дежурные группы.

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COVID-19Новый годкоронавирус в Новосибирске
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