Будут смотреть на Деда Мороза из окна — как пройдут новогодние утренники в детских садах Новосибирска

— В детских садах запретили утренники. Речь не просто о том, чтобы родителей не пускать. А об отмене праздника детям! Со слов воспитателей, распоряжение Роспотребнадзора. С опечатыванием музыкальных залов, запретом фото- и видеосъемки и костюмов, — написала в редакцию женщина.

Что за постановление

Новые санитарные правила для детских садов и школ появились еще в июле этого года. Тогда соответствующее постановление подписала глава ведомства и главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

— Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, — говорится в тексте постановления.

В дошкольных учреждениях должна быть организована групповая изоляция. О праздничных костюмах и фотосъемке утренников в постановлении ничего не говорится.

Детей оставят без праздника?