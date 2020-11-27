Будут смотреть на Деда Мороза из окна — как пройдут новогодние утренники в детских садах Новосибирска

Утренники в новосибирских садах пройдут в закрытых группах
В этом году новогодние утренники в детских садах попали под запрет из-за пандемии коронавируса.
Согласно постановлению Роспотребнадзора, до
Об отмене детских утренников в редакцию НГС написала одна из читательниц:
— В детских садах запретили утренники. Речь не просто о том, чтобы родителей не пускать. А об отмене праздника детям! Со слов воспитателей, распоряжение Роспотребнадзора. С опечатыванием музыкальных залов, запретом фото- и видеосъемки и костюмов, — написала в редакцию женщина.
Что за постановление
Новые санитарные правила для детских садов и школ появились еще в июле этого года. Тогда соответствующее постановление подписала глава ведомства и главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
— Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, — говорится в тексте постановления.
В дошкольных учреждениях должна быть организована групповая изоляция. О праздничных костюмах и фотосъемке утренников в постановлении ничего не говорится.
Детей оставят без праздника?
Как рассказала журналисту НГС заведующая детским садом
— На данный момент в нашем детсаду не проводятся музыкальные занятия в музыкальном зале, не проводятся физкультурные занятия. Поэтому только по группам, без родителей, с нашими педагогами, без привлечения всяких сторонних фотографов и Дедов Морозов. Сами, своими силами. Возможно, наши сотрудники переоденутся в костюмы, но в группе, без привлечения сторонних лиц, — объяснила Елена.
В детском саду
— Новогодние утренники будут проводиться так же, как и 1 Сентября, без родителей. Потом фото- и видеоотчет вышлем родителям, — рассказали в детском саду.
Детский сад
— Мы знакомы с этим постановлением. Никаких утренников, тем более присутствия родителей на них, не планируется. Но мы не можем оставить детей без такого праздника, поэтому развлечения проводятся в группах. У нас в каждой группе есть своя елочка, небольшой сценарий, музыкальное сопровождение — деток всё равно нужно поздравить. Дед Мороз у нас будет приветствовать детей на улице. Дети будут смотреть в окно или на прогулочных площадках, — сказала старший воспитатель детского сада.
В Советском районе руководители детсадов также говорят о закрытом празднике.
— У нас утренники будут проходить в группах. Мы проводим все мероприятия изолированно — каждая группа в своем кабинете. Воспитатели и няни проведут видеосъемку, сфотографируют, мы это всё передадим родителям, — рассказала заведующая детсадом
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