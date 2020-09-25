Власти Кузбасса рассказали, каким будет открытие сезона в Шерегеше

Открытие горнолыжного сезона — 2020–2021 в Кемеровской области пройдёт в новом формате — в виде эстафеты. Это означает, что открытие будет происходить постепенно на всех горнолыжных курортах Кузбасса. Об этом нашим коллегам из NGS42.RU рассказали в региональном Министерстве туризма и молодёжной политики.

Вначале сезон откроют в Шерегеше. Пока точная дата открытия неизвестна: вероятнее всего, открытие состоится 14 ноября, но власти рассматривают в качестве резервной даты 21 ноября.

— В Шерегеше пройдёт крупномасштабный фестиваль «Шерегеш Fest». В нем будут участвовать представители администрации региона и приглашенные медийные лица. Также в течение дня пройдут различные массовые спуски: от спортсменов до блогеров. Завершится праздничный день выступлением известной российской музыкальной группы, — рассказали в Министерстве туризма и молодежной политики.