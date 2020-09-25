Власти Кузбасса рассказали, каким будет открытие сезона в Шерегеше

Открытие горнолыжного сезона — 2020–2021 в Кемеровской области пройдёт в новом формате — в виде эстафеты. Это означает, что открытие будет происходить постепенно на всех горнолыжных курортах Кузбасса. Об этом нашим коллегам из NGS42.RU рассказали в региональном Министерстве туризма и молодёжной политики.
Вначале сезон откроют в Шерегеше. Пока точная дата открытия неизвестна: вероятнее всего, открытие состоится 14 ноября, но власти рассматривают в качестве резервной даты 21 ноября.
— В Шерегеше пройдёт крупномасштабный фестиваль «Шерегеш Fest». В нем будут участвовать представители администрации региона и приглашенные медийные лица. Также в течение дня пройдут различные массовые спуски: от спортсменов до блогеров. Завершится праздничный день выступлением известной российской музыкальной группы, — рассказали в Министерстве туризма и молодежной политики.
Однако в ведомстве не уточнили, о каких приглашенных медийных лицах идет речь, а также какая именно группа выступит в Шерегеше.
Как и в прошлом году, в рамках открытия запланирована деловая программа для туроператоров со всей России с участием представителей Ростуризма и других органов власти. Кроме этого, в Шерегеше развернётся федеральный проект «Гастрономическая карта России». В рамках этого проекта туристы смогут попробовать блюда сибирской кухни.
После открытия в Шерегеше «эстафетная палочка» начала сезона будет передана на другие курорты Кузбасса — Танай, Югус, Горную Салангу. Там также пройдут праздничные мероприятия, но даты их проведения и подробности пока неизвестны.
Из-за пандемии коронавируса все горнолыжные курорты Кузбасса, включая Шерегеш, закрылись значительно раньше обычного — 30 марта. А летний сезон начался с 1 июня, но работали не все гостиницы.