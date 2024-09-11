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Дороги и транспорт Строительство метро "Спортивная" Отставание от графика и проблемы с документами: почему в Новосибирске до сих пор не сдали «Спортивную»

Отставание от графика и проблемы с документами: почему в Новосибирске до сих пор не сдали «Спортивную»

Вспоминаем историю проблемного объекта

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14 комментариев

Власти собираются искать нового подрядчика строительства

В Новосибирске сдачу станции метро «Спортивная» перенесли на неопределенный срок. Еще весной власти заявляли, что объект планируют открыть до конца 2024 года. Рассказываем, какие проблемы были с этим объектом за последние два года.

Станцию планировали открыть в 2022 году, но сделать это не удалось. В апреле власти сообщали об отставании от графика, но все равно надеялись успеть закончить работы. На следующий год в департаменте транспорта объяснили, что для открытия станции нужно, чтобы проектная документация прошла экспертизу.

Положительное заключение объект получил в апреле 2024 года.

— Именно из-за нехватки заключения госэкспертизы по скорректированному проекту готовую станцию и не могли ввести в эксплуатацию. Поезда начнут останавливаться на новой платформе после пуско-наладочных работ, — заявили тогда в мэрии.

Несмотря на это, точную дату открытия «Спортивной» власти не назвали. Они обещали, что работы завершат до конца 2024 года.

В мае стало известно, что экспертизу прошли не все документы, смету тогда готовили для отправки на проверку.

8 августа с подрядчиком строительства станции — компанией «Спецтрансстрой» — расторгли контракт. Причиной, по словам заказчика, стало то, что организация не успевала закончить строительство в срок, установленный контрактом.

При этом «Спецтрансстрой» заявил, что выполнил работы более чем на 900 миллионов рублей. По словам представителя компании, из-за отсутствия экспертизы сметной стоимости заказчик не мог принять и оплатить работы. «Спецтраннстрой» заявил, что вкладывал в работы собственные и заемные средства. Подрядчик решил отстаивать свои интересы в суде.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

11 сентября в мэрии Новосибирска заявили, что сейчас создана рабочая группа, которая примет проверит выполненные работы и установленное оборудование.

— Все работы, а также оборудование, имеющие надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, а также выполненные в соответствии с проектной документацией, будут приняты заказчиком, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Срок ввода станции станет известен после того, как будет готова экспертиза сметной стоимости объекта и заключен контракт с новым подрядчиком.

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Комментарии
18
С левого берега
11 сентября 2024, 13:46
Полная неспособность властей. Ну не понимают люди. Станция построена еще при другой более развитой стране, осталось только поставит эскалаторы, облицевать керамогранитом и чем то подобным. И все. Но нет же...
Smykson
11 сентября 2024, 14:05
Хватит уже. Не все же могут смеяться над "сроком сдачи станции Спортивная" в течение 2-х лет!
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