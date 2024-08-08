Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции «Спортивная»

Сроки окончания строительства станции неизвестны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком строительства станции метро «Спортивная». Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчик работ — департамент транспорта мэрии Новосибирска Источник: zakupki.gov.ru











Работы по строительству выполняла компания «Спецтрансстрой», контракт заключили 28 января 2022 года. Датой расторжения контракта указано 6 августа 2024 года. Срок окончания строительства, указанный на сайте госзакупок — 31 декабря 2023 года. Стоимость работ — 1 334 668 413 рублей.

— Заказчик неоднократно переносил сроки окончания работ по контракту и увеличивал сумму аванса в связи с тем, что подрядчик не успевает закончить строительство объекта в установленный контрактом срок, — говорится в решении о расторжении контракта.



Компания «Спецтрансстрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 годы владельцем «Спецтрансстроя» было МП «Метро Мир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

Также указано, что в течение 15 дней с момента расторжения подрядчик должен вернуть заказчику 1 259 967 077 рублей.

НГС обратился в пресс-службу компании «Спецтрансстрой», чтобы получить комментарий по ситуации.

На прошлой неделе мэрия Новосибирска дала развернутый ответ о расторжении контракта на строительство станции метро «Спортивная». Решение объяснили бездействием подрядчика. При этом «Спецтрансстрой» заявил, что объект могут ввести в эксплуатацию, но контракт с компанией расторгают. Ее представители намерены обратиться в суд.

