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Дороги и транспорт Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции «Спортивная»

Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции «Спортивная»

Информацию опубликовали на сайте госзакупок

2 105
28 комментариев
Сроки окончания строительства станции неизвестны

Мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком строительства станции метро «Спортивная». Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчик работ — департамент транспорта мэрии Новосибирска

Работы по строительству выполняла компания «Спецтрансстрой», контракт заключили 28 января 2022 года. Датой расторжения контракта указано 6 августа 2024 года. Срок окончания строительства, указанный на сайте госзакупок — 31 декабря 2023 года. Стоимость работ — 1 334 668 413 рублей.

— Заказчик неоднократно переносил сроки окончания работ по контракту и увеличивал сумму аванса в связи с тем, что подрядчик не успевает закончить строительство объекта в установленный контрактом срок, — говорится в решении о расторжении контракта.

Компания «Спецтрансстрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 годы владельцем «Спецтрансстроя» было МП «Метро Мир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

Также указано, что в течение 15 дней с момента расторжения подрядчик должен вернуть заказчику 1 259 967 077 рублей.

НГС обратился в пресс-службу компании «Спецтрансстрой», чтобы получить комментарий по ситуации.

На прошлой неделе мэрия Новосибирска дала развернутый ответ о расторжении контракта на строительство станции метро «Спортивная». Решение объяснили бездействием подрядчика. При этом «Спецтрансстрой» заявил, что объект могут ввести в эксплуатацию, но контракт с компанией расторгают. Ее представители намерены обратиться в суд.

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Комментарии
31
Рожденная в Новосибирске
8 августа 2024, 14:31
Новая мода с помпой стартовала в последние дни - расторжение контрактов. Ну а дальше-то что????....
Поддерживаю
8 августа 2024, 14:18
Локоть еще говорил, что на 98% готова, а это было 2года назад, теперь видимо еще пару лет нужно кому-то достроить эти 2%
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