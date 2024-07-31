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Город Подрядчик строительства «Спортивной» собирается в судиться с «МетроМир» из-за расторжения контракта

Подрядчик строительства «Спортивной» собирается в судиться с «МетроМир» из-за расторжения контракта

В компании уверяют, что могут ввести станцию в строй при оплате выполненных работ

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12 комментариев
В «СпецТрансСтрое» заявили, что им не оплатили выполненные работы на станции на 900 миллионов рублей

Подрядчик строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске заявил о намерении подать в суд на муниципальное предприятие «МетроМир» из-за решения расторгнуть контракт. Об этом в компании «СпецТрансСтрой» сообщили в ответ на запрос НГС.

В компании сообщили, что с конца 2021 года компания неоднократно обращалась к заказчику строительства станции — муниципальному предприятию «МетроМир». Подрядчик просил, чтобы заказчик внес изменения в проектную документацию из-за «наличия коллизий в проекте» и из-за изменений в российском законодательства.

Но «МетроМир», по информации подрядчика, начал заниматься вопросами повторной экспертизы проекта станции «Спортивная» только в конце 2022 года. Положительное заключение Главгосэкспертизы было получено только в апреле 2024 года.

— По достоверности сметной стоимости по данному объекту положительное заключение Главгосэкспертизы еще не получено заказчиком, — сообщили в компании.

«СпецТрансСтрой» выполнил работы на сумму более 900 миллионов рублей. Но поскольку заключения от Главгосэкспертизы нет — нет и оплаты выполненных по контракту работ, говорят в компании.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Спецтрансстрой» образовали в 2009 году, гендиректором компании выступает Сергей Арапов, соучредитель — Сергей Дмуха (51%), доля самой организации — 49%. Ранее совладиельцами были, в том числе, ООО «Метромиркомплект» и МП «Метро Мир». На конец 2023 года выручка предприятия составила 1,6 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей.

У «Спецтрансстроя» есть исполнительный лист по долгам со стороны «МетроМира» — сумма составляет 226 миллионов рублей. Его в ноябре 2023 года предъявили муниципальному предприятию через Службу судебных приставов.

— Но решением собственников, в которые входили и представители муниципального предприятия «МетроМир», а также его дочернее предприятие ООО «МетроМирКомплект», генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» обязали отозвать исполнительный лист и установили график погашения задолженности. По состоянию на сегодняшний день «МетроМир» произвел один платеж в размере порядка 2 млн. рублей, остальные платежи по графику не производились, — отметили в «СпецТрансСтрое».

Если же оплата выполненных работ на «Спортивной» будет проведена — то «СпецТрансСтрой» сможет выполнить оставшиеся работы и ввести станцию «Спортивная» в эксплуатацию.

В «СпецТрансСтрое» не согласны с решением департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии о расторжении контракта на строительство «Спортивной» и вынуждены обратиться в суд для защиты своих прав.

По данным «Контур.Фокуса», МП «Метро МИР» зарегистрировано 24 декабря 1993 года. Уставный капитал — 510,2 миллиона рублей. Исполняющим обязанности директора организации с 18 июня 2024 года выступает Вячеслав Денисенко. По итогам 2023 года компания нарастила выручку на 5% до 781 миллиона рублей, прибыль выросла на 92% до 4,7 миллионов рублей. Владеет организацией город Новосибирск в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

О решении расторгнуть контракт с ООО «СпецТрансСтроем» накануне сообщил начальник департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев. Само решение вступит в силу 6 августа, после этого городская администрация будет искать нового подрядчика на достройку «Спортивной».

Накануне, 30 июля, ООО «Спецтрансстрой» сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании МП «МетроМИР» банкротом. Данные об этом появились на сайте «Федресурс».

Напомним, сроки открытия станции метрополитена «Спортивная» переносили несколько раз. В городской администрации отмечали, что сдача объекта запланирована на 2024 год.

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Новосибирск Станция Спортивная Метромир Метро Мэрия Новосибирска
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Комментарии
12
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31 июля 2024, 19:14
Кода будут посадки, 4,5 миллиарда потратили, третий год пошел как на 98% готово, а воз и ныне там!!!
КакВсе
31 июля 2024, 19:03
Заголовок "собирается в судиться с" ;-))😁
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