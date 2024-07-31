«Мы наблюдаем одни проблемы»: мэрия Новосибирска — о расторжении контракта на строительство «Спортивной»

По словам мэрии, подрядчик не может исполнять свои обязательства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска дала развернутый ответ о расторжении контракта на строительство станции метро «Спортивная». Сейчас подрядчик работ — «СпецТрансСтрой».



В ответе на запрос НГС сообщается, что решение о расторжении контракта заказчик «Метро МиР» принял в конце августа. Иосиф Кодалаев, глава департамента транспорта мэрии заявил о бездействии со стороны подрядчика, которое длится более полугода. Он напомнил, что работы по контракту должны были завершить год назад.

— Сначала причины были объективные. Например, трудности, связанные с необходимостью замены оборудования вследствие принятия санкций в отношении РФ, мы преодолели. Внесли изменения в проектную документацию, которая успешно прошла экспертизу в апреле текущего года, — сообщили в департаменте.



По данным «Контур.Фокуса», ООО «Спецтрансстрой» образовали в 2009 году, гендиректором компании выступает Сергей Арапов, соучредитель — Сергей Дмуха (51%). Ранее совладиельцами были, в том числе, ООО «Метромиркомплект» и МП «Метро Мир». На конец 2023 года выручка предприятия составила 1,6 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей.

По информации главы департамента, работы на станции не производятся. Он отметил, что причина этому — низкая платежеспособность подрядной организации.



— Соответственно, подрядчик не может надлежащим образом исполнять свои обязательства по строительству объекта, — сообщил Иосиф Кодалаев.



Начальник департамента отметил, что на сегодня станция стала одним из самых важных объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Он напомнил, что в 2023 году в городе ввели в эксплуатацию ледовую арену, и люди, которые хотят туда попасть, испытывают неудобства из-за низкой транспортной доступности.



— Станция нужна всем. К сожалению, нет понимания, когда подрядчик все-таки примет меры и решит свои вопросы. Сегодня мы наблюдаем одни проблемы, — уточнил глава департамента.



Решение о расторжении контракта вступит в силу на следующей неделе, 6 августа, после этого городская администрация приступит к поиску нового подрядчика.



— Ему предстоит не только завершить работы, но и исправить недостатки по ранее выполненным работам, не принятым заказчиком, — сказано в ответе на запрос НГС.



Накануне, 30 июля, ООО «Спецтрансстрой» сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании МП «МетроМИР» банкротом. Данные об этом появились на сайте «Федресурс».



В сообщении сказано, что суд взыскал с предприятия в пользу компании задолженность в размере более 187 миллионов рублей, но ее не погасили в полном объеме. Речь идет о денежных средствах, связанных со строительством домов на улице Ельцовской.



Напомним, сроки открытия станции метрополитена «Спортивная» переносили несколько раз. В городской администрации отмечали, что сдача объекта запланирована на 2024 год.

