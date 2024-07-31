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Мэрия — о проблемах со станцией «Спортивной»

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Дороги и транспорт «Мы наблюдаем одни проблемы»: мэрия Новосибирска — о расторжении контракта на строительство «Спортивной»

«Мы наблюдаем одни проблемы»: мэрия Новосибирска — о расторжении контракта на строительство «Спортивной»

Решение вступит в силу 6 августа

2 614
34 комментария
По словам мэрии, подрядчик не может исполнять свои обязательства

Мэрия Новосибирска дала развернутый ответ о расторжении контракта на строительство станции метро «Спортивная». Сейчас подрядчик работ — «СпецТрансСтрой».

В ответе на запрос НГС сообщается, что решение о расторжении контракта заказчик «Метро МиР» принял в конце августа. Иосиф Кодалаев, глава департамента транспорта мэрии заявил о бездействии со стороны подрядчика, которое длится более полугода. Он напомнил, что работы по контракту должны были завершить год назад.

— Сначала причины были объективные. Например, трудности, связанные с необходимостью замены оборудования вследствие принятия санкций в отношении РФ, мы преодолели. Внесли изменения в проектную документацию, которая успешно прошла экспертизу в апреле текущего года, — сообщили в департаменте.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Спецтрансстрой» образовали в 2009 году, гендиректором компании выступает Сергей Арапов, соучредитель — Сергей Дмуха (51%). Ранее совладиельцами были, в том числе, ООО «Метромиркомплект» и МП «Метро Мир». На конец 2023 года выручка предприятия составила 1,6 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей.

По информации главы департамента, работы на станции не производятся. Он отметил, что причина этому — низкая платежеспособность подрядной организации.

— Соответственно, подрядчик не может надлежащим образом исполнять свои обязательства по строительству объекта, — сообщил Иосиф Кодалаев.

Начальник департамента отметил, что на сегодня станция стала одним из самых важных объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Он напомнил, что в 2023 году в городе ввели в эксплуатацию ледовую арену, и люди, которые хотят туда попасть, испытывают неудобства из-за низкой транспортной доступности.

— Станция нужна всем. К сожалению, нет понимания, когда подрядчик все-таки примет меры и решит свои вопросы. Сегодня мы наблюдаем одни проблемы, — уточнил глава департамента.

Решение о расторжении контракта вступит в силу на следующей неделе, 6 августа, после этого городская администрация приступит к поиску нового подрядчика.

— Ему предстоит не только завершить работы, но и исправить недостатки по ранее выполненным работам, не принятым заказчиком, — сказано в ответе на запрос НГС.

Накануне, 30 июля, ООО «Спецтрансстрой» сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании МП «МетроМИР» банкротом. Данные об этом появились на сайте «Федресурс».

В сообщении сказано, что суд взыскал с предприятия в пользу компании задолженность в размере более 187 миллионов рублей, но ее не погасили в полном объеме. Речь идет о денежных средствах, связанных со строительством домов на улице Ельцовской.

Напомним, сроки открытия станции метрополитена «Спортивная» переносили несколько раз. В городской администрации отмечали, что сдача объекта запланирована на 2024 год.

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Станция Спортивная Новосибирск Мэрия Метрополитен
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Комментарии
36
С левого берега
31 июля 2024, 16:49
Как расторгнуть отношения с мэрией ввиду ее профнепригодности?
281830679
31 июля 2024, 17:26
Только лично вмешательство ВВП, может ускорить этот процесс. НГС не давите на мозоль, не пишите больше про Спортивную. На уровне НСК это болото, с кучей проблем в любой сфере. Сначала думал, что нам федералы денег не дают, но потом понял, что дают, а мы освоить не можем и контролировать их освоение тоже не получается. Город - воронка проблем, и это 3 -й город в стране.
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