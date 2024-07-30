Простой на полгода: в Новосибирске расторгают контракт на строительство «Спортивной» — что будет со сроками

В мэрии Новосибирска заявили, что будут искать нового подрядчика на строительство станции метро «Спортивная». Сейчас власти расторгают договор с компанией «СпецТрансСтрой».
Подробности рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска:
— На данный момент действующий муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «СпецТрансСтрой» находится в стадии расторжения в связи с фактической приостановкой строительства, длящейся более 6 месяцев.
Власти уточнили, что в апреле 2024 года техническая часть документации получила положительное заключение экспертизы. После этого проектный институт «Метро Мир» откорректировал сметную документацию, ее отправили на экспертизу 26 июня. Положительное заключение по ней планируют получить в августе.
— В связи с расторжением действующего контракта с ООО «СпецТрансСтрой» планируется заключение контракта с новой подрядной организацией на завершение строительно-монтажных работ, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
Конкурс на поиск нового подрядчика начнут после того, как эксперты одобрят сметную документацию.
— Таким образом, дата ввода объекта в эксплуатацию будет определена после завершения вышеуказанных мероприятий, — добавили в мэрии.
Сроки открытия станции метро «Спортивная» переносили несколько раз. В конце апреля 2024 года мэрия Новосибирска сообщила, что запустить объект собираются до конца 2024 года.
30 июля в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов прокомментировал расторжение контракта:
— Мы получили уведомление в одностороннем порядке за подписью исполняющего обязанности МП «Метро Мир», согласованное руководителем департамента. Мы считаем, что данный факт неправомерен, потому что мы выполнили работы по контракту в соответствии с той документацией, которая была выдана заказчиком до прохождения экспертизы производства работ (технической части). Соответственно, работы выполнены нами, но предъявить их мы не можем.
Первое: в момент предъявления работ у нас не было положительного заключения технической части, оно появилось только в апреле. Соответственно, работы выполнялись в 2023 году. Второе: было поставлено оборудование в том объеме, в котором выдана нам рабочая документация и частично проектная документация. Третье: заказчик требует вернуть аванс в полном объеме, при этом он не прошел экспертизу в части достоверности сметной стоимости. Поэтому позиция наша такая: работы сегодня выполнены, можем провести сверку, когда будет получено заключение экспертизы в ценовой части.
НГС отправил запрос в компанию «СпецТрансСтрой».
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