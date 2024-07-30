Простой на полгода: в Новосибирске расторгают контракт на строительство «Спортивной» — что будет со сроками

30 июля в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов прокомментировал расторжение контракта:



— Мы получили уведомление в одностороннем порядке за подписью исполняющего обязанности МП «Метро Мир», согласованное руководителем департамента. Мы считаем, что данный факт неправомерен, потому что мы выполнили работы по контракту в соответствии с той документацией, которая была выдана заказчиком до прохождения экспертизы производства работ (технической части). Соответственно, работы выполнены нами, но предъявить их мы не можем.

Первое: в момент предъявления работ у нас не было положительного заключения технической части, оно появилось только в апреле. Соответственно, работы выполнялись в 2023 году. Второе: было поставлено оборудование в том объеме, в котором выдана нам рабочая документация и частично проектная документация. Третье: заказчик требует вернуть аванс в полном объеме, при этом он не прошел экспертизу в части достоверности сметной стоимости. Поэтому позиция наша такая: работы сегодня выполнены, можем провести сверку, когда будет получено заключение экспертизы в ценовой части.



НГС отправил запрос в компанию «СпецТрансСтрой».



Главные новости Новосибирска и страны — в Telegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.