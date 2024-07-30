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Дороги и транспорт Простой на полгода: в Новосибирске расторгают контракт на строительство «Спортивной» — что будет со сроками

Простой на полгода: в Новосибирске расторгают контракт на строительство «Спортивной» — что будет со сроками

Смета на строительство проходит экспертизу

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136 комментариев
Новые сроки ввода станции станут известны не раньше августа

В мэрии Новосибирска заявили, что будут искать нового подрядчика на строительство станции метро «Спортивная». Сейчас власти расторгают договор с компанией «СпецТрансСтрой».

Подробности рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска:

— На данный момент действующий муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «СпецТрансСтрой» находится в стадии расторжения в связи с фактической приостановкой строительства, длящейся более 6 месяцев.

Власти уточнили, что в апреле 2024 года техническая часть документации получила положительное заключение экспертизы. После этого проектный институт «Метро Мир» откорректировал сметную документацию, ее отправили на экспертизу 26 июня. Положительное заключение по ней планируют получить в августе.

— В связи с расторжением действующего контракта с ООО «СпецТрансСтрой» планируется заключение контракта с новой подрядной организацией на завершение строительно-монтажных работ, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Конкурс на поиск нового подрядчика начнут после того, как эксперты одобрят сметную документацию.

— Таким образом, дата ввода объекта в эксплуатацию будет определена после завершения вышеуказанных мероприятий, — добавили в мэрии.

Сроки открытия станции метро «Спортивная» переносили несколько раз. В конце апреля 2024 года мэрия Новосибирска сообщила, что запустить объект собираются до конца 2024 года.

30 июля в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов прокомментировал расторжение контракта:

— Мы получили уведомление в одностороннем порядке за подписью исполняющего обязанности МП «Метро Мир», согласованное руководителем департамента. Мы считаем, что данный факт неправомерен, потому что мы выполнили работы по контракту в соответствии с той документацией, которая была выдана заказчиком до прохождения экспертизы производства работ (технической части). Соответственно, работы выполнены нами, но предъявить их мы не можем.
Первое: в момент предъявления работ у нас не было положительного заключения технической части, оно появилось только в апреле. Соответственно, работы выполнялись в 2023 году. Второе: было поставлено оборудование в том объеме, в котором выдана нам рабочая документация и частично проектная документация. Третье: заказчик требует вернуть аванс в полном объеме, при этом он не прошел экспертизу в части достоверности сметной стоимости. Поэтому позиция наша такая: работы сегодня выполнены, можем провести сверку, когда будет получено заключение экспертизы в ценовой части.

НГС отправил запрос в компанию «СпецТрансСтрой».

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Станция Спортивная Мэрия Новосибирска СпецТрансСтрой МП Метро МиР
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Комментарии
136
Japan Cat
30 июля 2024, 10:48
это будет новый виток ,и новый распил
Japan Cat
30 июля 2024, 10:46
Первые линии (1 и 4) Шэньчжэньского метрополитена были открыты одновременно 28 декабря 2004 года. 20 июня 2007 года линия 4 была продлена на одну станцию. К Летней Универсиаде 28 декабря 2010 года были открыты ещё 2 линии метрополитена (2 и 3). В 2009 году линия 4 продлена на 16 км в северном направлении. В 2010 году линия 1 продлена на 14 км и открыта линия 2 длиной 14,4 км. 22 июня 2011 открыта линия 5, 28 июня 2016 — линия 11, 28 октября 2016 пущены сразу две линии — 7 и 9.
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