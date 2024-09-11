Неопределённый срок сдачи: мэрия — о проблемах со строительством станции «Спортивная»

Сроки окончания строительства станции неизвестны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске начались поиски нового подрядчика для введения в эксплуатацию станции метро «Спортивная».

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, окончательная дата ввода объекта в эксплуатацию будет известна после завершения экспертизы сметной стоимости и заключения нового контракта с подрядчиком.

В случае расторжения муниципального контракта заказчик обязан уведомить УФАС по Новосибирской области — ведомство принимает решение о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Таким образом, срок введения станции не определен. В апреле сообщалось, что станцию сдадут до конца 2024 года.

В июне 2024 года мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительства станции. Оно действует до 25 декабря 2024 года.

Арбитражный суд Новосибирской области отклонил просьбу о принятии обеспечительных мер в отношении оборудования, предоставленного ООО «СпецТрансСтрой», уточнили в мэрии. Создана рабочая группа для проверки выполненных работ и поставленного оборудования. В её состав входят представители подрядной организации. Все работы и оборудование, которые соответствуют проектной документации и имеют надлежащие исполнительные документы, будут приняты заказчиком, заключили в администрации.

В начале августа в «СпецТрансСтрой» сообщили о планах требовать через суд принятия работ. В компании уточнили, что ситуация с приемкой и оплатой работы продолжалась на протяжении 2023 и 2024 годов. При этом ООО «СпецТрансСтрой» вложил в строительство собственные и заемные средства. В том числе целевой заём метрополитена, согласованный представителями мэрии под строительство станции метро «Спортивная». На эти деньги, а также на аванс было закуплено оборудование.