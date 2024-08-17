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Город Экс-подрядчик «Спортивной» подал иск о банкротстве к МП «МетроМир» — долг составляет 228 миллионов рублей

Экс-подрядчик «Спортивной» подал иск о банкротстве к МП «МетроМир» — долг составляет 228 миллионов рублей

Контракт с компанией «СпецТрансСтрой» был расторгнут 8 августа

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11 комментариев
Иск принят к рассмотрению 16 августа

Бывший подрядчик строительства станции метро «Спортивная» — компания ООО «СпецТрансСтрой» — подал иск о банкротстве муниципального предприятия «МетроМир». Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Иск был принят к рассмотрению судом 16 августа. В карточке дела указано, что сумма исковых требований «СпецТрансСтроя» к МП «МетроМир» составляет более 228 миллионов рублей. Дата заседания по делу пока не назначена.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

В конце июля в «СпецТрансСтрое» рассказывали, что имеют на руках исполнительный лист по долгам со стороны МП «МетроМир» — сумма составляет 226 миллионов рублей. Сама компания сообщала, что выполнила работы на станции метро «Спортивная» на сумму более 900 миллионов рублей, но не получила оплату за выполненные работы.

8 августа мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство «Спортивной» с подрядчиком. Указывается, что в течение 15 дней подрядчик должен вернуть заказчику 1 259 967 077 рублей.

В свою очередь в «СпецТрансСтрое» отметили, что пойдут в суд из-за расторжения договора, судебные заседания пройдут в сентябре 2024 года.

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Новосибирск Станция Спортивная Суд Метромир Арбитражный суд Новосибирской области
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Комментарии
11
Гость
17 августа 2024, 18:46
С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». --- Эээ, а почему дочка пошла против матери и как дочка отпочковалась в частные руки от матери? Прокуратура, тут совсем берега попутали уже...
Гость
17 августа 2024, 18:26
Нормальная схема сегодняшнего времени! А подрядчика почему нельзя признать врагом народа, а!? Ну или изменником Родины, ведь по сути они практически диверсиями занимаются вместе с мэрией!? Я что не прав?
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