Экс-подрядчик «Спортивной» подал иск о банкротстве к МП «МетроМир» — долг составляет 228 миллионов рублей

Иск принят к рассмотрению 16 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывший подрядчик строительства станции метро «Спортивная» — компания ООО «СпецТрансСтрой» — подал иск о банкротстве муниципального предприятия «МетроМир». Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.



Иск был принят к рассмотрению судом 16 августа. В карточке дела указано, что сумма исковых требований «СпецТрансСтроя» к МП «МетроМир» составляет более 228 миллионов рублей. Дата заседания по делу пока не назначена.



Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.



В конце июля в «СпецТрансСтрое» рассказывали, что имеют на руках исполнительный лист по долгам со стороны МП «МетроМир» — сумма составляет 226 миллионов рублей. Сама компания сообщала, что выполнила работы на станции метро «Спортивная» на сумму более 900 миллионов рублей, но не получила оплату за выполненные работы.



8 августа мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство «Спортивной» с подрядчиком. Указывается, что в течение 15 дней подрядчик должен вернуть заказчику 1 259 967 077 рублей.

В свою очередь в «СпецТрансСтрое» отметили, что пойдут в суд из-за расторжения договора, судебные заседания пройдут в сентябре 2024 года.

