«Заседание назначено на сентябрь»: подрядчик «Спортивной» — о расторжении контракта на строительство станции

Дата, когда сдадут станцию, неизвестна Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подрядчик станции метро «Спортивная» сообщил, что в сентябре пройдет суд из-за расторжения договора. О том, что мэрия Новосибирска окончательно расторгла контракт, стало известно вчера, 8 августа.

— Компания обратилась в суд. Заседание назначено на сентябрь. Мы будем защищать свои права. Основная часть наших претензий — отсутствие оплаты выполненных работ. Исполнение по «Спортивной» превысило 900 миллионов рублей. Нет пройденной достоверной экспертизы сметной стоимости. Из-за этого заказчик — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и муниципальное предприятие «МетроМир» (действующее по переданным полномочиям) — не может принять и оплатить работы, выполненные в рамках контракта, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

Представители через суд собираются требовать принятия работ. В компании сообщили, что ситуация с приемкой и оплатой работы продолжалась на протяжении 2023 и 2024 годов. При этом ООО «СпецТрансСтрой» вложил в строительство собственные и заемные средства. В том числе целевой заём метрополитена, согласованный представителями мэрии под строительство станции метро «Спортивная». На эти деньги, а также на аванс было закуплено оборудование.

Если приемку работ и оплату возобновят, то, по словам подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой» имеет все возможности выполнить оставшиеся работы по объекту и сдать станцию.

На прошлой неделе мэрия Новосибирска дала развернутый ответ о расторжении контракта на строительство станции метро «Спортивная».

