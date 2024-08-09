НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 742мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,56
EUR 94,13

СРОЧНО

Новосибирцы высказались о замедлении YouTube

Полмиллиона за младенца
Как защититься от мошенников
Беспредел в Тогучине
Жизнь как в кино
Дефицит вакцин для питомцев
Где учатся отличники
Жизнь сибиряка в Бутане
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Заседание назначено на сентябрь»: подрядчик «Спортивной» — о расторжении контракта на строительство станции

«Заседание назначено на сентябрь»: подрядчик «Спортивной» — о расторжении контракта на строительство станции

В ООО «СпецТрансСтрой» заявили, что им не оплатили работу

2 307
15 комментариев
Дата, когда сдадут станцию, неизвестна

Подрядчик станции метро «Спортивная» сообщил, что в сентябре пройдет суд из-за расторжения договора. О том, что мэрия Новосибирска окончательно расторгла контракт, стало известно вчера, 8 августа.

— Компания обратилась в суд. Заседание назначено на сентябрь. Мы будем защищать свои права. Основная часть наших претензий — отсутствие оплаты выполненных работ. Исполнение по «Спортивной» превысило 900 миллионов рублей. Нет пройденной достоверной экспертизы сметной стоимости. Из-за этого заказчик — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и муниципальное предприятие «МетроМир» (действующее по переданным полномочиям) — не может принять и оплатить работы, выполненные в рамках контракта, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

Представители через суд собираются требовать принятия работ. В компании сообщили, что ситуация с приемкой и оплатой работы продолжалась на протяжении 2023 и 2024 годов. При этом ООО «СпецТрансСтрой» вложил в строительство собственные и заемные средства. В том числе целевой заём метрополитена, согласованный представителями мэрии под строительство станции метро «Спортивная». На эти деньги, а также на аванс было закуплено оборудование.

Если приемку работ и оплату возобновят, то, по словам подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой» имеет все возможности выполнить оставшиеся работы по объекту и сдать станцию.

На прошлой неделе мэрия Новосибирска дала развернутый ответ о расторжении контракта на строительство станции метро «Спортивная».

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Метро Спортивная Подрядчик Мэрия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
солдат
9 августа 2024, 09:53
Верхи не хотят , низы не могут ... или наоборот ... вопрос в главном ... кто кого кинул ...? и будут ли возвращать сворованное обе стороны ...? и этих или очень много ...
280240595
9 августа 2024, 08:57
Получение прибыли через судебное решение. Самый простой способ уклониться от уплаты налогов. То есть 3 лярда это 600 000 000 рублей. Позорище!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Знакомства

Vaal,60

Natalya,46

Nadin,40

Ann,44

Константин,37

Sasha,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление